(New York) Les Raptors de Toronto vont amorcer le tournoi intrasaison de la NBA le 17 novembre à la maison, contre les Celtics de Boston.

Associated Press

La ligue dévoilait mardi l’horaire complet de cette nouvelle initiative.

Les Raptors vont aussi jouer à Orlando le 21 novembre et accueillir les Bulls le 24 novembre ; ensuite, la formation incluant le Montréalais Chris Boucher va conclure la phase préliminaire le 28 novembre, à Brooklyn.

Ce quatuor fait partie du groupe C de l’Est.

La première ronde totalise 60 matchs à compter du 3 novembre, avec un match des Cavaliers en Indiana, où évolue le Montréalais Bennedict Mathurin.

Il y aura sept matchs lors de cette première soirée, dont notamment Dallas à Denver et Golden State à OKC.

Les Mavericks ont dans leurs rangs Oliver-Maxence Prosper, de Rosemère, tandis que le Thunder comprend Luguentz Dort, de Montréal.

Chaque club va disputer quatre matchs en phase préliminaire. Les gagnants des six groupes et deux équipes de plus vont accéder aux éliminatoires.

À l’enjeu se trouvent environ 18 millions, dont 500 000 $ pour chaque joueur du club qui va remporter le tournoi.

Dans l’Ouest, le groupe A inclut Memphis, Phoenix, Utah, Portland et les Lakers.

Le groupe B comprend Denver, La Nouvelle-Orléans, Dallas, Houston et les Clippers.

Le groupe C héberge Sacramento, Golden State, Minnesota, Oklahoma City et San Antonio.

Philadelphie, Cleveland, Atlanta, Indiana et Detroit se trouvent dans le groupe A de l’Est, tandis que Milwaukee, New York, Miami, Washington et Charlotte sont dans le groupe B.

Les quarts de finale auront lieu les 4 et 5 décembre.

Le T-Mobile Arena de Las Vegas sera le théâtre des demi-finales et de la finale, les 7 et 9 décembre.

Chaque rencontre va compter au classement de la saison régulière, à l’exception du match ultime.

La NBA fera connaître jeudi à 15 h la totalité de son calendrier pour 2023-2024.

On listera alors 80 matchs pour chaque club. Les deux autres se trouveront dans le tournoi intrasaison ou comme affrontements de plus en saison régulière, les 6 et 8 décembre.