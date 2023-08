Djokovic et Alcaraz vont se retrouver au tournoi à la ronde

(Madrid) Carlos Alcaraz et Novak Djokovic font partie des équipes annoncées lundi par l’Espagne et la Serbie, respectivement, en vue de la phase de groupe de la Coupe Davis.

Alcaraz a battu Djokovic lors de la finale de Wimbledon en juillet.

L’Espagnol est numéro 1 mondial, un rang devant Djokovic.

L’Espagne et la Serbie joueront dans le même groupe que la République tchèque et la Corée du Sud.

Les confrontations auront lieu du 12 au 17 septembre à Valence, en Espagne.

Des matchs de la phase de groupe se joueront également à Bologne, en Italie, à Manchester, en Angleterre et à Split, en Croatie.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la finale à Malaga en Espagne, en novembre.

Alcaraz mènera une équipe espagnole qui comprendra aussi Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut et Marcel Granollers.

Djokovic sera épaulé par Laslo Djere, Miomir Kecmanovic, Dusan Lajovic et Hamad Medjedovic.

Neuf des 20 meilleurs joueurs mondiaux seront de la première phase : Jannik Sinner et Lorenzo Musetti pour l’Italie, Frances Tiafoe et Tommy Paul pour les États-Unis, Alex de Minaur pour l’Australie, Cameron Norrie pour la Grande-Bretagne et Borna Coric pour la Croatie.

Andy Murray jouera également pour la Grande-Bretagne, qui affrontera l’Australie, la France et la Suisse à Manchester.

Le Suisse comptera sur Stan Wawrinka, tandis que la France aura dans ses rangs Adrian Mannarino et Nicolas Mahut.

Leo Borg, fils de Bjorn Borg, 11 fois champion en Grand Chelem, a été inclus dans l’équipe suédoise qui affrontera le Canada, l’Italie et le Chili, à Bologne.

Mackenzie McDonald, Austin Krajicek et Rajeev Ram feront également partie de l’équipe américaine face aux Pays-Bas, la Finlande et la Croatie, à Split.