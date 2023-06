PHOTO DARREN ABATE, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le Français Victor Wembanyama, accueilli comme une rockstar à San Antonio la semaine dernière après avoir été repêché en première position, s’est entraîné avec les Spurs pour la première fois vendredi.

Agence France-Presse

« C’était vraiment sympa ! J’ai été accueilli chaleureusement et je suis très impatient », a déclaré le Français, âgé de 19 ans, à propos des matchs de préparation (Summer League) qui doivent commencer la semaine prochaine.

Les Spurs doivent se rendre à Las Vegas pour affronter Charlotte vendredi prochain puis Portland le 9 juillet, soit les deux clubs qui ont eu respectivement les deuxième et troisième choix lors du repêchage, Brandon Miller aux Hornets et Scoot Henderson aux Trail Blazers.

Le pivot de 2,24 m a assuré que ce premier contact avec ses coéquipiers avait raffermi sa satisfaction d’avoir été choisi par les Spurs.

« On m’avait dit que la dynamique de l’équipe était bonne sur le court et en-dehors et j’ai déjà pu le ressentir. Cela renforce ma certitude que c’est le bon endroit pour moi », a dit l’ancien joueur de Boulogne-Levallois.

L’arrivée de Wembanyama a suscité l’enthousiasme aux États-Unis, où son potentiel est considéré comme un des plus élevés de l’histoire de la NBA.

« Tous les jours ont été différents depuis que je suis aux États-Unis. Je pense que j’ai passé plus de temps avec les médias que sur le terrain. Je suis content de pouvoir commencer à m’installer », a-t-il commenté.