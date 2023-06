Caroline Wozniacki, une ex-no 1 mondiale qui a annoncé sa retraite sportive en 2020, a indiqué au magazine Vogue dans un article publié jeudi matin qu’elle effectuera son retour officiel à la compétition à l’Omnium Banque Nationale en août prochain.

La Presse Canadienne

L’information a ensuite été confirmée à La Presse Canadienne par le porte-parole de Tennis Canada, qui a précisé avoir appris la décision de Wozniacki « récemment ». La joueuse danoise, qui a remporté le tournoi montréalais en 2010, recevra un laissez-passer pour le tableau principal de l’épreuve.

« À l’âge de 20 ans, j’ai remporté mon premier grand titre à Montréal, c’était donc un choix logique pour le début du deuxième chapitre de ma carrière. J’ai hâte de sauter sur les courts et de me mesurer aux meilleures joueuses du monde. Cela m’a énormément manqué », a dit Wozniacki par voie de communiqué transmis par Tennis Canada.

Une décision qui a plu de toute évidence à la directrice du tournoi, Valérie Tétreault.

« Nous sommes ravis que Caroline (Wozniacki) soit de retour sur le circuit de la WTA et à Montréal, s’est-elle réjouie. Elle a tant fait pour le tennis, sur le terrain et en dehors, et nous sommes honorés qu’elle ait choisi notre tournoi pour son retour au jeu. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Caroline Wozniacki a remporté le tournoi montréalais en 2010.

La décision menant à son retour sur le court n’a toutefois pas été prise en un claquement de doigts.

« Il y a trois ans, après avoir atteint pratiquement tous mes objectifs, j’ai quitté le circuit professionnel (WTA). Je voulais fonder une famille, et prendre une pause. J’ignorais à quel point cette pause serait longue », a d’abord déclaré Wozniacki au magazine.

« Puis, vers la fin de l’année dernière, j’ai décidé de réserver quelques séances d’entraînement sur le court. Et lorsque mon père m’a rendu visite en Floride, j’ai réalisé que j’avais besoin de conseils. J’ai frappé des balles pendant 20 ou 30 minutes — j’ignore combien de temps, mais à un certain moment je l’ai regardé et j’ai dit : “J’ai l’impression d’être meilleure que jamais auparavant. Est-ce que je rêve ou c’est vrai ?” »

Après avoir accroché sa raquette à l’issue des Internationaux d’Australie en 2020, Wozniacki, aujourd’hui âgée de 32 ans, a donné naissance à deux enfants avec son conjoint, l’ex-joueur de la NBA David Lee.

« Je vais donc participer aux Internationaux des États-Unis. Je suis accro à l’ambiance effervescente de New York, et j’y ai tellement bien joué pendant longtemps. De plus, David a joué pour les Knicks de New York pendant cinq saisons — nous adorons cette ville. Je vais commencer par me rendre à Montréal afin de retrouver mes repères, puis je me rendrai à New York. Après cela, je disposerai de quelques mois afin de me préparer pour les Internationaux d’Australie, puis nous verrons pour la suite. Les Jeux olympiques de Paris font de toute évidence partie de mes objectifs », a-t-elle raconté au prestigieux magazine.

PHOTO DITA ALANGKARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Caroline Wozniacki a remporté les Internationaux d'Australie en 2018

Wozniacki a accédé au premier rang mondial en simple dès 2010, et elle s’est adjugé le titre des Internationaux d’Australie en 2018. Au total, elle a décroché 30 titres en simple en carrière sur le circuit de la WTA.

Après cette victoire, elle a reçu un diagnostic d’arthrite rhumatoïde, une maladie qui la faisait souffrir abondamment. Il semble que ses problèmes de santé soient maintenant derrière elle.

Wozniacki est donc devenue la première joueuse à se joindre officiellement au tableau de l’Omnium Banque Nationale. Le comité organisateur du tournoi dévoilera le reste de la liste des participantes le 13 juillet. De plus, un autre laissez-passer top 20 ainsi que trois autres laissez-passer du tournoi qui seront attribués à des Canadiennes seront annoncés à l’approche de la compétition.

L’Omnium Banque Nationale se déroulera du 7 au 13 août à Montréal.