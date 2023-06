(Strasbourg) Le tournoi de tennis féminin sur terre battue de Strasbourg, qui figurait jusqu’ici dans les WTA 250, va passer en 2024 dans la catégorie supérieure des WTA 500 en fusionnant avec celui de Lyon, ont annoncé mardi ses organisateurs.

Agence France-Presse

« Strasbourg a été reçu (par la WTA, l’association qui gère le circuit professionnel féminin, NDLR) dans sa candidature et va devenir un WTA 500 », a annoncé lors d’une conférence de presse Denis Naegelen, directeur de ce tournoi créé en 1987 et dont la dernière édition a été remportée par l’Ukrainienne Elina Svitolina.

« On est le premier (500 en France), hommes ou femmes » et « on va devenir le troisième évènement de France dans le tennis après Roland-Garros et le Rolex Paris Masters », s’est-il encore félicité.

Outre la solidité de l’organisation du tournoi alsacien, qui se tient la semaine avant Roland-Garros, l’un des éléments clés du succès des Internationaux de Strasbourg (IS) a manifestement été la décision de présenter un dossier unique avec le tournoi de Lyon, autre WTA 250 un temps candidat à la promotion en 500 qui va donc disparaître après quatre éditions.

« On avait la possibilité de le faire chacun de notre côté, mais c’est vrai que, après réflexion […] c’est très naturellement qu’on s’est rapprochés » et « associés » pour porter une seule candidature, a indiqué lors d’une intervention en visioconférence son directeur, Gaëtan Muller.

« On s’est aperçu que si on voulait passer un cap, il fallait trouver un lieu commun » et « c’est naturellement que Strasbourg, à travers ses infrastructures » et « ses soutiens » s’est imposé, a-t-il ajouté.

« Le tennis à Lyon est fortement apprécié […] et d’ores et déjà, avec les collectivités, avec les partenaires, on réfléchit à peut-être un autre format, sur un cran en dessous. Je pense que l’avenir du tennis féminin à Lyon n’est pas complètement fermé », a toutefois estimé M. Muller.

Selon le quotidien régional Le Progrès, M. Muller a racheté les parts de la joueuse française Caroline Garcia, à l’origine de tournoi lyonnais, et devient également co-actionnaire des IS.

Sur le plan sportif, le passage de Strasbourg en WTA 500 signifie qu’il attribuera 500 points à la gagnante, soit deux fois plus qu’avant, et sera également plus doté en gains, deux éléments de nature à doper son attractivité, avec un plateau de joueuses plus relevé.

« On va distribuer quatre fois plus de (gains) puisqu’on va passer d’un “prize money” de 250 000 dollars à quasiment un million de dollars à partir de l’année prochaine », a ainsi précisé Jérôme Fechter, codirecteur des IS.

MM. Naegelen et Fechter ont par ailleurs déclaré s’inscrire dans les objectifs de parité de la WTA, qui a annoncé mardi des mesures sur les 10 prochaines années afin de restructurer le calendrier des tournois et aligner les dotations entre hommes et femmes.

Le passage en WTA 500 sera « également une opportunité de repenser le site » de six hectares qui abrite les IS près des institutions européennes et qui ne dispose pas encore d’un stade en dur, a souligné le tournoi dans un communiqué.

Le tournoi de Strasbourg se déroule fin mai, juste avant Roland-Garros.