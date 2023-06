PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

Victor Wembanyama est le premier choix du repêchage de la NBA et se rend à San Antonio avec d’énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basketball.

La Presse Canadienne

La sélection du Français de 19 ans, qui était connue depuis des mois, a été annoncée par le commissaire de la NBA, Adam Silver, jeudi soir au Barclays Center de Brooklyn, suivi de chants « Wemby ! Wemby » de la part d’un groupe de partisans des Spurs qui brandissaient des pancartes depuis la première rangée de sièges.

Wembanyama arrive avec beaucoup plus d’envergure et d’enthousiasme que la plupart des premiers choix. Du haut de ses 2,24 m, il a dominé le Championnat de France lors de sa dernière saison, en étant le meilleur marqueur, rebondeur et bloqueur de tirs de tous les joueurs.

Aujourd’hui, il fait son entrée dans la NBA, peut-être en tant que meilleur espoir depuis que LeBron James est sorti du lycée en 2003. Wembanyama apporte un ensemble de compétences qui semblent parfaites pour la NBA moderne et trop vastes pour un seul joueur, avec la taille d’un centre et les capacités de tir et de maniement de balle d’un meneur de jeu.

« Entendre cette phrase d’Adam Silver, j’en ai tellement rêvé, a avoué Wembanyama, les larmes aux yeux, en quittant la scène avec sa casquette des Spurs et en serrant ses frères et sœurs dans ses bras. Il faut que je pleure. »

Wembanyama a été au centre de l’attention tout au long du processus de sélection et s’est assis au milieu de la salle verte. Il a souri aux jeunes partisans qui criaient « Victor ! » lorsqu’il se promenait dans la salle, encourageant même l’un d’entre eux à lui lancer un ballon de basket qu’il a signé et relancé dans les tribunes.

C’est au cours d’une série de deux matchs entre les équipes de Wembanyama et Henderson, en octobre dernier à Las Vegas, que Wembanyama s’est affirmé comme l’homme clé de ce repêchage, inscrivant 37 et 36 points devant les recruteurs et certains de ses futurs adversaires. Ses temps forts, comme le dunk qui suit son propre tir à 3 points manqué, sont devenus des contenus incontournables pour les amateurs de basketball.

Wembanyama est le troisième choix numéro un des Spurs et le premier depuis Tim Duncan en 1997, choix qui leur a permis de remporter cinq championnats NBA jusqu’en 2014 avant de connaître des difficultés ces dernières saisons.

PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS Le commissaire de la NBA, Adam Silver en compagnie de Brandon Miller

Les Hornets de Charlotte ont choisi Brandon Miller, de l’Alabama en deuxième choix de repêchage.

Scoot Henderson, de la G League Ignite, pressenti comme le choix numéro deux de ce repêchage, a été choisi en troisième position par les Trail Blazers de Portland.

Pour le quatrième et cinquième choix du repêchage, les jumeaux Amen et Ausar Thompson d’Overtime Elite ont été respectivement choisis par les Rockets de Houston et les Pistons de Detroit.

« Ça représente beaucoup pour ma famille, a dit Amen Thompson. Nous allions être heureux quel que soit le premier arrivé. Le fait que nous soyons les premiers jumeaux à nous classer dans les cinq premiers, deux fois de suite, signifie beaucoup de choses. »

Les Raptors de Toronto ont quant à eux décidé de repêcher Gradey Dick, du Kansas, en 13position.