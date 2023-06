Menée par Cindy Ouellet et ses 35 points, l’équipe canadienne féminine a conclu le Championnat du monde de basketball en fauteuil roulant avec une victoire de 64-62 lundi contre les Australiennes.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

L’équipe dirigée par l’entraîneure Marni Abbott-Peter depuis le mois d’avril termine donc au cinquième rang du tournoi présenté à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il s’agit du même résultat que ceux obtenus au mondial de 2018 et aux Jeux paralympiques de Tokyo.

À l’image de la veille contre l’Espagne, les Canadiennes ont eu droit à leur revanche face à une formation qui les avait vaincues en phase préliminaire.

Le pointage était de 32-32 à la demie. Les joueuses australiennes sont revenues en force au troisième quart et se sont forgé une avance de 10 points en quatre minutes. Les représentantes de l’unifolié ont cependant répliqué pour ramener tout le monde à égalité, 46-46. Ouellet a donné les devants à son équipe avec 36 secondes à faire. Elle a ensuite réussi un lancer franc et récupéré son dixième rebond en toute fin de partie. La Québécoise a aussi fini la rencontre avec sept passes décisives.

Élodie Tessier s’est également démarquée dans la victoire en cumulant six points, deux rebonds et trois passes décisives.

« C’est un très bon sentiment de l’emporter, on a travaillé jusqu’à la fin et on a obtenu le résultat qu’on voulait », a-t-elle souligné après la partie.

En phase préliminaire, les Australiennes avaient gagné 68-64.

« Nous avons apporté quelques modifications et nous nous sommes concentrées sur notre défense. On a bien performé », a ajouté Tessier.

Sandrine Bérubé et Sofia Fassi-Fehri ont également représenté le pays à Dubaï.

L’équipe canadienne se préparera maintenant pour les Jeux parapanaméricains qui auront lieu à Santiago, au Chili, en novembre prochain. Le pays qui remportera cette compétition obtiendra du même coup son billet pour les Jeux paralympiques de Paris.

L’équipe masculine sixième au monde

Les Canadiens jouaient aussi pour la cinquième place chez les hommes. Ils ont perdu 67-56 contre les Italiens et finissent au sixième rang.

L’Italie a connu beaucoup de succès au premier quart, marquant 23 de ses 67 points. Le Canada n’a pas été en mesure de remonter la pente par la suite.

« On a gagné le deuxième et le quatrième quart, perdu le troisième par deux points seulement, alors on n’a pas été déclassés non plus. Ça n’a juste pas bien commencé, mais on se sent quand même bien », a partagé Vincent Dallaire, auteur de six points et trois rebonds en 34 minutes de jeu.

« Il y a du positif à retenir aujourd’hui, mais aussi pour l’ensemble du tournoi », a poursuivi le Québécois, qui ne s’attendait pas à finir au sixième rang du mondial.

« Je ne sentais pas qu’on était prêts, mais on a vraiment bien joué. Tout le monde a élevé son jeu d’un cran et ça a donné de bons matchs. »

Jonathan Vermette a aussi porté les couleurs du Canada au Championnat du monde.

L’entraîneur-chef Matteo Feriani est en poste depuis six ans dans le camp canadien. L’équipe avait terminé au douzième rang lors du dernier Championnat du monde, en 2018, puis s’était classée huitième aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Une progression constante qui est de bon augure selon Vincent Dallaire.

« On est sur le bon chemin ! Les matchs qu’on a perdus, on n’a pas été dominés et le pointage était relativement serré. Pour nous, c’est un bon tournoi en général. On a encore des choses à travailler, mais on s’en va dans la bonne direction en vue des Jeux de Paris. »