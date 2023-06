L’équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant faisait face à un défi de taille, vendredi, au Championnat du monde présenté à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Opposée à la formation chinoise et médaillée d’argent aux derniers Jeux paralympiques, la troupe de Marni Abbott-Peter l’a emporté 54-50 en conclusion de la phase préliminaire du tournoi.

luc turgeon Sportcom

Le mot d’ordre des Canadiennes était de mettre beaucoup de pression dès le début de la rencontre afin de laisser peu de marge de manœuvre à leurs adversaires, qui n’ont effectué aucun changement de personnel durant la partie.

« On voulait les déstabiliser dans leur structure, a expliqué Élodie Tessier à Sportcom. On devait les défendre de près et ne pas les laisser prendre de tirs sans pression. Si elles n’ont pas à bouger en attaque, elles marquent à tout coup. »

Les joueuses de l’unifolié ont pris les devants 14-10 au premier quart et ont gardé leur avance jusqu’au quatrième engagement. Les Chinoises, qui n’avaient toujours pas perdu à Dubaï, ont alors tenté une remontée.

Elles ont inscrit huit points sans riposte pour se donner une priorité de deux points avec moins de quatre minutes à faire. Tara Llanes a créé l’égalité, puis la Britanno-Colombienne Katy Dandeneau a pris les choses en main. Elle a réussi quatre lancers francs pour porter son total de points à 22 et a mené le Canada vers la victoire.

« Les Chinoises ont tenté de s’ajuster, en vain. C’était quand même serré tout le match, mais au final, on a gagné tous les quarts », a ajouté Tessier, qui est demeurée sur le terrain toute la partie et qui a récolté huit points, trois rebonds et une passe décisive.

Comme Dandeneau, la capitaine Cindy Ouellet a marqué 22 points, en plus d’enregistrer neuf rebonds et trois passes décisives.

« On peut le faire ! »

Venir à bout des finalistes des plus récents Jeux paralympiques donne confiance aux Canadiennes qui devront maintenant faire face aux Néerlandaises en quart de finale. Les championnes du monde et championnes paralympiques en titre ont dominé leurs opposantes depuis le début du Mondial, cumulant 443 points marqués contre seulement 178 en cinq duels.

« On doit bien exécuter le plan que les entraîneurs vont préparer et il sera important de prendre soin de chaque possession. On n’aura pas de deuxième chance. Si les Néerlandaises ont un grand écart, ce sera dur à rattraper », a souligné Élodie Tessier.

Les Canadiennes connaissent bien le style de jeu des Néerlandaises d’autant plus qu’elles les ont croisées deux fois plutôt qu’une en mars, à la Coupe Osaka.

« On sait comment elles jouent, mais on peut le faire ! On doit présenter notre meilleur jeu et on va travailler fort pour la gagner en équipe. »

Du côté masculin, les Canadiens ont baissé pavillon 68-53 face aux Néerlandais vendredi.

En avance 21-13 après le premier quart, les basketteurs des Pays-Bas sont demeurés en tête du début à la fin afin de signer leur cinquième victoire du tournoi et demeurer invaincus.

Jonathan Vermette, Vincent Dallaire et leurs coéquipiers ont quant à eux subi une deuxième défaite. Dallaire a terminé la rencontre avec quatre points, trois rebonds et un vol de ballon.

L’équipe canadienne jouera en quart de finale face à l’Australie samedi.