Après leur victoire de 61-56 contre le Brésil en lever de rideau du Championnat du monde féminin de basketball en fauteuil roulant, les Canadiennes étaient de retour sur le terrain lundi pour y affronter la formation espagnole. Les nombreux lancers ratés auront finalement coulé l’équipe canadienne qui s’est inclinée 70-65 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

info@sportcom.qc.ca Sportcom

Le duel était âprement disputé entre les deux pays, si bien que c’était l’égalité parfaite après les premier, deuxième et troisième quarts.

Les Espagnoles ont été les premières à marquer au début du quart ultime alors que le pointage était 52-52. Les Canadiennes ont réussi à combler l’écart pour ramener tout le monde à la case départ, à 60-60, avec un peu plus de quatre minutes à faire.

La troupe espagnole a une fois de plus été la première à briser l’égalité et n’a plus jamais regardé derrière, malgré une dernière poussée des Canadiennes en fin de rencontre.

« On n’a pas vraiment mal joué, mais les Espagnoles étaient agressives et très impliquées émotionnellement dans le match. On a bien respecté le plan de match et c’est l’exécution qui a fait défaut aujourd’hui [lundi] », a mentionné Élodie Tessier, qui a marqué huit points dans la défaite.

Avec seulement 38 % d’efficacité aux lancers francs et un total de 28 en 66 pour tous les autres lancers, ce manque d’opportunisme est clairement l’une des raisons de la défaite selon Élodie Tessier.

« Le pourcentage de lancers réussis est vraiment décevant. C’était difficile. Dans notre sport, tu ne peux pas manquer autant d’occasions. Il n’y a pas de secret, il faut que ça rentre. Si on travaille là-dessus, on va être en bonne position pour le reste du tournoi. »

Cindy Ouellet a également marqué quatre paniers lors de la rencontre. Sandrine Bérubé et Sofia Fassi-Fehri étaient en uniforme pour la rencontre, mais n’ont pas vu d’action.

Le Canada reprendra l’action dès mardi avec un duel contre la Grande-Bretagne alors que Jonathan Vermette, Vincent Dallaire et l’équipe nationale masculine affronteront l’Égypte mardi à leur dernier match de la ronde préliminaire.