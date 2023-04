NBA

Nowitzki, Gasol et Parker aux portes du Hall of Fame

(Los Angeles) Trois des meilleurs joueurs européens de l’histoire, l’Allemand Dirk Nowitzki, l’Espagnol Pau Gasol et le Français Tony Parker, qui ont presque tout gagné en NBA et ailleurs, vont intégrer samedi le Hall of Fame du basketball, suprême honneur réservé à l’élite de l’élite.