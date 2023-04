PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Minnesota Timberwolves ont suspendu Rudy Gobert un match pour avoir donné un coup de poing à la poitrine d’un coéquipier, ce qui l’exclut du match de barrage contre les Los Angeles Lakers mardi, a annoncé la franchise lundi.

Agence France-Presse

« Les Minnesota Timberwolves ont annoncé aujourd’hui que le pivot Rudy Gobert était suspendu pour un match à la suite de l’incident survenu hier (dimanche) » lors du match contre les Pelicans, par les Wolves (113-108), ont-ils annoncé dans un communiqué succinct.

« Gobert purgera sa suspension lors du match de demain (mardi) contre les Los Angeles Lakers », dont le vainqueur sera qualifié pour les séries éliminatoires, confirment-ils.

Lors d’un temps mort à l’approche de la mi-temps, alors que Minnesota était mené 48-36, une vidéo a montré le début d’une altercation verbale sur le bord du terrain entre Rudy Gobert et Kyle Anderson.

Selon la chaîne sportive ESPN, les deux joueurs ont échangé des reproches : Anderson a demandé à Gobert de contrer davantage, lequel lui a rétorqué de prendre un rebond. Une insulte de l’ailier américain a alors fusé, suivie du coup de poing asséné par le Français à son encontre. D’après The Athletic, l’altercation s’est poursuivie dans les vestiaires, à la mi-temps.

Le pivot français s’est ensuite excusé, « Les émotions ont eu raison de moi aujourd’hui. Je n’aurais pas dû réagir comme je l’ai fait, indépendamment de ce qui a été dit. Je tiens à m’excuser auprès des supporters, de l’organisation et en particulier de Kyle », a tweeté l’international français.

Insuffisant néanmoins pour sa franchise qui va jouer sur un match ou deux la suite de sa saison en NBA. Il est désormais acté que Gobert ne jouera pas le premier match couperet, face aux Lakers mardi.

Mais en cas de défaite, Minnesota aurait encore une chance de se qualifier trois jours plus tard face au vainqueur du match entre La Nouvelle-Orléans et Oklahoma. Et Gobert pourrait alors réintégrer l’équipe.