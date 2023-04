Ahmed Hill porte actuellement les couleurs du club Medi Bayreuth, en première division allemande, où il cumule 12,1 points et 3,4 rebonds en 15 rencontres.

L’Alliance de Montréal ajoute une importante pièce à son alignement en vue de la prochaine saison : l’arrière américain Ahmed Hill.

Hill, 28 ans, a terminé la saison 2022 de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) au 11e rang des meilleurs pointeurs par match. Avec les Nighthawks de Guelph, le natif de Géorgie a maintenu une moyenne de 17,6 points, 3,9 rebonds et 1,9 passe décisive par match.

Par voie de communiqué, jeudi, le principal intéressé s’est dit « plus qu’heureux » de rejoindre une organsation « incroyable ».

« Je me souviens d’avoir joué contre l’Alliance et d’avoir été grandement impressionné par l’énergie des partisans, a-t-il ajouté. J’ai hâte de contribuer au succès de l’équipe et de ramener un championnat à Montréal. »

Jamais repêché, Hill a signé un contrat à deux volets avec les Hornets de Charlotte en septembre 2019. Il a évolué dans la G League pendant deux saisons, de 2019 à 2021, avec les Suns de Northern Arizona et le Swarm de Greensboro.

Présentement, il porte les couleurs du club Medi Bayreuth, en première division allemande, où il cumule 12,1 points et 3,4 rebonds en 15 rencontres. Il a d’ailleurs réussi 39,1 % de ses tentatives de la ligne de trois points.

Hill est le quatrième membre confirmé au sein de l’effectif 2023 de l’Alliance, après Nathan Cayo, Alain Louis et Mamadou Gueye.