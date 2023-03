PHOTO MICHAEL WYKE, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Ja Morant, des Grizzlies de Memphis, a été accusé dans des rapports de police l’année dernière d’avoir frappé un adolescent de 17 ans, a révélé le Washington Post mercredi, l’agent du joueur affirmant que la star montante de la NBA avait agi en état de légitime défense.

Agence France-Presse

Aucune poursuite n’a été engagée contre Morant concernant les faits qui se sont produit lors d’un match improvisé au domicile de Morant dans le Tennessee en juillet 2022.

Dans le rapport de police obtenu par le Post, l’adolescent anonyme acccuse Morant de l’avoir frappé « 12 à 13 fois ». Lors d’entretiens avec la police, il a ajouté qu’après leur altercation, « Morant s’est rendu dans sa maison et est réapparu avec une arme à feu visible dans la ceinture de son pantalon ».

Interrogé par la police, Morant a reconnu avoir « balancé en premier », agissant selon lui en état de légitime défense après que l’adolescent ait lancé un ballon qui l’a frappé à la tête en accompagnant son geste d’un commentaire que Morant a trouvé menaçant.

L’agent de Morant, Jim Tanner, a fermement nié dans un communiqué publié mercredi que le joueur avait une arme à feu.

« L’incident du 26 juillet était absolument de la légitime défense », a déclaré Tanner dans un communiqué publié sur Twitter. « Encore une fois, cela a fait l’objet d’une enquête approfondie par les forces de l’ordre, ils ont pris la décision de ne pas poursuivre Ja.

» N’importe lequel des dizaines de témoins confirmera que Ja a agi en état de légitime défense et qu’il n’avait pas d’arme à feu «, a-t-il ajouté.

Au site TMZ, Tanner a qualifié de » troublant le fait que des rumeurs et des ragots non fondés soient diffusés par des personnes motivées à démolir Ja et à ternir sa réputation pour leur propre gain financier « .

Quelques jours avant cet incident, le chef de la sécurité d’un centre commercial de Memphis avait déclaré à la police qu’il s’était senti » menacé « par Morant et un groupe d’amis dans le parking du centre commercial.

Un rapport de police avait été établi sans déboucher sur des poursuites.

Morant, deuxième choix du repêchage 2019, a en outre été impliqué dans une controverse début février, lorsque la NBA a enquêté sur les allégations des Pacers d'Indiana selon lesquelles l’entourage de Morant aurait » affronté agressivement « les membres de leur groupe de voyage, pointant un laser rouge en leur direction.