(New York) Jacque Vaughn, qui a permis aux Nets de Brooklyn de se retrouver dans la course aux séries éliminatoires en dépit du départ des joueurs étoiles Kevin Durant et Kyrie Irving dans le cadre d’une autre saison tumultueuse pour la formation new-yorkaise, a accepté une prolongation de contrat de plusieurs saisons.

Brian Mahoney Associated Press

Vaughn a remplacé le Canadien Steve Nash en début de campagne et les Nets ont annoncé mardi qu’ils l’ont récompensé pour son travail. Les détails de l’entente n’ont pas été précisés, même si le directeur général de l’organisation Sean Marks a mentionné que les Nets souhaitent que Vaughn mène l’équipe « au cours des prochaines années ».

Les Nets (34-24) occupent le cinquième rang de l’Association Est et ont compilé un dossier de 32-19 sous la gouverne de Vaughn.

Il avait remplacé Nash de façon intérimaire le 1er novembre, et a accepté le poste à temps plein le 9 – après que les Nets eurent discuté de l’ouverture avec l’ex-entraîneur des Celtics de Boston Ime Udoka.