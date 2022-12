Si la vente se conclut à 4 milliards, ce serait le plus gros achat de l’histoire de la NBA.

Le haut dirigeant du domaine de l’hypothèque Mat Ishbia a accepté en principe d’acheter une participation majoritaire dans les Suns de Phoenix et le Mercury du même endroit de Robert Sarver pour 4 milliards de dollars US, ont annoncé mardi les parties.

Tim Reynolds Associated Press

La vente ne devrait pas être finalisée avant plusieurs semaines, par contre.

PDG de United Wholesale Mortgage, qui s’affiche comme le plus grand prêteur hypothécaire des États-Unis, Ishbia sera soumis à un processus de vérification par la NBA.

PHOTO AL GOLDIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mat Ishbia

Une fois cette opération terminée, le conseil des gouverneurs de la ligue devra approuver la vente.

Le conseil ne devrait pas se rencontrer en personne avant mars, mais il pourrait se réunir virtuellement avant cela.

Forbes a récemment inscrit la valeur nette d’Ishbia à 5,1 milliards.

Ishbia a joué au basket avec Michigan State, faisant partie de l’édition championne des Spartans en 2000.

Je suis extrêmement excité d’être le prochain gouverneur des Phoenix Suns et Mercury. Les deux équipes ont une base de partisans incroyablement dynamique. Ces derniers mois, j’ai adoré découvrir l’énergie qu’il y a dans la région. Mat Ishbia cité dans un communiqué

« Le basketballl est au cœur de ma vie depuis l’école secondaire. Dans la NCAA, j’ai eu l’honneur de jouer pour Tom Izzo et de remporter un titre national.

« J’ai passé les deux dernières décennies à faire de UWM le premier prêteur hypothécaire aux États-Unis. Je suis convaincu que nous pouvons apporter le même niveau de succès aux Suns et au Mercury, sur le terrain et à l’extérieur. »

Si la vente se conclut à 4 milliards US, ce serait le plus gros achat de l’histoire de la NBA.

Joe Tsai a acheté les Nets de Brooklyn et le Barclays Center pour 3,3 milliards en 2019, et Tilman Fertitta a acheté les Rockets de Houston pour 2,2 milliards en 2017.

La seule autre équipe de la NBA connue pour avoir été vendue pour 2 milliards ou plus a été les Clippers de Los Angeles à Steve Ballmer, en 2014.

« J’ai eu un excellent appel avec Mat Ishbia pour le féliciter de son achat des Suns », a tweeté mardi Magic Johnson, un autre ancien Spartan.

« Il va faire de grandes choses non seulement pour les Suns, mais pour toute la ligue. Les 29 autres équipes feraient mieux de faire attention : Mat est un gagnant ! »

Justin Ishbia, le frère de Mat, fera également partie du groupe de propriété, en attente d’approbation. Mat Ishbia sera le gouverneur de l’équipe, Justin le gouverneur suppléant.

Basé à Pontiac au Michigan, United Wholesale Mortgage a un programme de basket récréatif avec un gymnase complet.

En septembre, la NBA a suspendu Sarver pour un an et lui a imposé une amende de 10 m $ en lien à des « inconduite en milieu de travail et des lacunes organisationnelles », selon la ligue.

La sanction est intervenue près d’un an après que la NBA ait demandé à un cabinet d’avocats d’enquêter sur des allégations selon lesquelles Sarver avait des antécédents d’incidents racistes, misogynes et hostiles au fil de près de 20 ans à la tête de l’organisation.

Peu après, Sarver a annoncé qu’il chercherait à vendre les Suns et le Mercury.

Sarver a acheté les Suns en 2004 pour 401 millions US, alors un record dans la NBA.

« Mat est le bon leader pour maintenir les traditions gagnantes des Suns et du Mercury, a déclaré Sarver.

« En tant qu’ancien joueur de basket universitaire et champion national, Mat a exactement l’esprit, l’engagement et les ressources nécessaires pour aller en quête de championnats. »

Ishbia a déjà été mentionné comme un acheteur possible de clubs professionnels. Il est un important donateur de Michigan State.

« C’est un rêve devenu réalité pour toute ma famille, y compris mes parents, mes trois enfants et mon frère Justin, qui fera un investissement important avec moi et qui apporte son incroyable sens des affaires et sa passion commune pour le basket, a déclaré Ishbia.

« J’apprécie le temps et le soutien que m’a accordé Robert Sarver, tout au long du processus. Nous sommes très honorés de devenir, avec l’approbation de la NBA, les prochaines têtes dirigeantes des Suns et du Mercury. »