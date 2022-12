(Orlando) Franz Wagner a marqué 23 points, Paolo Banchero a ajouté 20 points et 12 rebonds et le Magic d’Orlando a pris la mesure des Raptors de Toronto 111-99, dimanche, pour obtenir sa troisième victoire consécutive.

Associated Press

Le Magic n’a pas triomphé trois fois de suite à aucun moment de la saison dernière. La dernière série de trois victoires consécutives du club d’Orlando remonte à février 2021.

« Quand tu gagnes trois matchs d’affilée — je pense que tu es dans la bonne direction, a déclaré l’entraîneur-chef du Magic, Jamahl Mosley. Nous demandons à nos gars de défendre avec intensité, ce qu’ils ont fait. Nous leur demandons de faire bouger le ballon, ce qu’ils ont fait, et de rester calmes en fin de match, ce qu’ils ont fait. »

Mo Bamba et Cole Anthony, tous deux hors du cinq partant, ont grandement contribué pour le Magic. Bamba a inscrit 18 points et capté neuf rebonds tandis qu’Anthony, qui a joué 29 minutes, a terminé avec 14 points et six aides.

Gary Trent fils a mené les Raptors avec 24 points. Fred Van Vleet en a ajouté 20 et Pascal Siakam 19.

Il s’agit de la deuxième défaite des Raptors en trois soirs contre le Magic, une équipe qu’ils avaient battue lors de 10 des 11 confrontations précédentes.

« C’était un peu un coup de massue, a admis VanVleet. Ce n’était tout simplement pas notre soirée, c’est pourquoi on doit s’occuper des vraies choses vendredi soir. On a eu quelques problèmes qui leur ont permis de marquer des paniers de trois points aux mauvais moments du match, notamment à la fin du quatrième quart. »

Le Magic a passé plus de quatre minutes et demie sans marquer dans le premier quart et n’a pas réussi de tir de trois points jusqu’à ce que Terrence Ross en fasse un à 6 : 19 lors du deuxième quart. Bamba a rapidement suivi avec deux autres lors d’une série de 10-0 qui a donné au Magic une avance de 41-29.

Le Magic menait par 14 points au milieu du troisième quart quand une faute de Markelle Fultz — sa cinquième faute personnelle — a aidé les Raptors à marquer quatre points rapides. Trent a marqué huit points torontois consécutifs et les Raptors ont réduit leur déficit à quatre avant la fin du quart.

Mais ils n’ont pas réussi à s’approcher davantage, et lorsque Wagner a réussi trois paniers de trois points consécutifs au début du quatrième quart, le Magic a pris les devants 95-79.

La fiche du club torontois a glissé sous la barre de ,500 pour la première fois depuis leur troisième match de la saison.

O. G. Anunoby, meneur des Raptors pour les points par match (et de la ligue pour les vols par rencontre), a raté son premier match de la campagne à cause de raideurs à la hanche gauche.

Les Raptors rentrent à la maison pour y affronter Sacramento mercredi. Les Kings étonnent en se trouvant cinquièmes dans l’Ouest.