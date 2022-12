(Orlando) Franz Wagner a marqué 34 points et le Magic d’Orlando s’est tourné vers la recrue Paolo Banchero dans le dernier droit pour vaincre les Raptors de Toronto 113-109, vendredi soir.

Dick Scanlon Associated Press

Banchero a conclu la rencontre avec 23 points et six rebonds pour le Magic, qui a remporté deux matchs de suite pour seulement une deuxième fois cette saison.

Pascal Siakam a récolté 36 points, neuf rebonds et sept assistances pour les Raptors, qui ont effacé un retard de 20 points en deuxième demie. Gary Trent fils a ajouté 20 points alors que Fred VanVleet en a obtenu 19.

Les Raptors ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs contre le Magic, dont une victoire 121-108 à Toronto samedi dernier.

« Nous sommes arrivés et tout le monde se disait : « Oh, nous sommes censés gagner ». Mais c’est la NBA — il n’y a pas de match que l’on est censé gagner, a déclaré Siakam. Nous sommes tous des professionnels et ces équipes arrivent, elles jouent dur et veulent gagner, et nous devons avoir la même mentalité.

« Ces gars ont eu un bon rythme au début, et c’est ce qui arrive quand nous n’entamons pas avec l’énergie que nous avions quand nous les avons battus à la maison. »

Wagner a inscrit 14 points dans un intervalle de 3 : 33 en première demie, aidant le Magic à se donner une priorité de 14 points.

Grâce au brio de Trent, qui a réussi cinq tirs de suite, dont trois d’au-delà de l’arche, les Raptors ont rapidement effacé ce retard. Banchero a réussi les sept derniers points du Magic en première demie, permettant à la troupe d’Orlando de rentrer au vestiaire avec une avance de 67-63.

Une autre poussée offensive de Wagner a accentué l’avance à 88-68 à mi-chemin au troisième quart. Siakam a marqué 18 des 40 ponts des Raptors, qui ont créé l’égalité 108-108 grâce à deux lancers francs d’OG Anunoby, alors qu’il restait 1 : 58 à jouer.

Wagner a réussi le seul tir du plancher par la suite et Banchero a confirmé la victoire du Magic lorsqu’il a réussi deux lancers francs avec seulement 4,8 secondes à faire.