Zach LaVine (8) et Juancho Hernangomez (41)

PHOTO PAUL BEATY, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Zach LaVine a récolté 30 points et les Bulls de Chicago ont défait les Raptors de Chicago 111-97, lundi.

Mark Gonzales Associated Press

Ennuyé au genou gauche, LaVine n’avait pas joué la veille à Toronto, où les Raptors ont prévalu 113-104.

Lundi, il a obtenu les neuf premiers points des Bulls au dernier quart. Après cette séquence, Chicago menait 95-74.

Nikola Vucevic a fourni 15 points et 13 rebonds. Chicago a d’ailleurs fait la loi 49-31 pour les rebonds.

Fred VanVleet a mené les Raptors avec 27 points, au lendemain d’un match de 30 points.

Il avait raté les trois rencontres précédentes, blessé dans le bas du dos.

Gary Trent a été solide avec 19 points (et trois vols comme O. G. Anunoby, auteur de 13 points).

Les Raptors étaient dans le coup à la demie, accusant cinq points de retard.

Les Bulls ont toutefois dominé 28-17 lors du troisième quart.

Scottie Barnes a raté ses six premiers tirs et à la demie, son seul panier était un dunk. Il a terminé le match avec cinq points, de loin sa plus faible récolte de la saison.

Khem Birch était absent pour un troisième match de suite, à cause d’ennuis au genou droit.

Les Raptors vont disputer leur prochain match mercredi à la maison, face aux Rockets de Houston.