Kevin Durant a déclaré vendredi que les Nets de Brooklyn auraient pu gérer cette semaine tumultueuse un peu différemment - une semaine au cours de laquelle son entraîneur a été licencié et son coéquipier Kyrie Irving a été suspendu pour avoir publié un lien vers une œuvre antisémite.

Associated Press

Puis Durant a précisé sur Twitter qu’il ne tolère pas les discours de haine et qu’il « s’agit de répandre l’amour en permanence ».

Durant s’est exprimé vendredi lors de l’échauffement matinal des Nets à Washington avant le match du soir contre les Wizards. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la récente conduite d’Irving, qui a valu au joueur une suspension d’au moins cinq matchs, Durant a répondu : « Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou pour dénigrer qui que ce soit pour ses sentiments, ses opinions ou quoi que ce soit. Je n’ai juste pas aimé ce qui s’est passé.

« J’ai eu l’impression que tout cela n’était pas nécessaire. J’ai pensé que nous aurions pu continuer à jouer au basket et rester tranquilles en tant qu’organisation. »

Dans l’heure qui a suivi, Durant a enchaîné par un tweet.

« Je veux juste clarifier les déclarations que j’ai faites en matinée, je vois que certaines personnes sont confuses, a-t-il dit. Je ne tolère pas les discours de haine ou l’antisémitisme, je suis toujours en train de répandre l’amour. Notre sport unit les gens et je veux m’assurer que cela reste au premier plan. »

Irving s’est tout de même excusé sur Instagram pour ne pas avoir expliqué les croyances spécifiques avec lesquelles il était en accord et en désaccord lorsqu’il a publié sur le documentaire.

Le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré vendredi que l’équipe avait eu un certain dialogue avec Irving, mais pas assez compte tenu des circonstances.

« L’organisation a tenté à plusieurs reprises de s’entretenir avec Kyrie et son représentant pour qu’ils clarifient leurs sentiments et expriment leurs remords, mais cela ne s’est pas produit, et il a refusé de le désavouer jusqu’à son tweet d’hier soir », a déclaré Marks.

Marks a ajouté que les excuses d’Irving étaient une étape, mais que les actions parleront plus fort que les mots. Il a également précisé que l’équipe n’envisage pas de libérer Irving pour le moment.

« Il va y avoir des étapes et des mesures correctives qui ont été mises en place pour qu’il cherche évidemment à obtenir des conseils… pour faire face à certains leaders anti-haine et juifs au sein de notre communauté, a déclaré Marks. Il va devoir s’asseoir avec eux, il va devoir s’asseoir avec l’organisation après cela, et nous allons évaluer et voir si c’est la bonne occasion de le faire revenir. »

La réticence d’Irving à s’excuser est survenue quelques heures avant que le FBI ne déclare avoir reçu des informations crédibles sur une menace « importante » contre les synagogues du New Jersey, l’État d’origine d’Irving.

Samedi, en Floride, la phrase « Kanye a raison à propos des juifs » a été projetée sur l’extérieur d’une des zones de touchés du stade TIAA Bank Field de Jacksonville pendant le match de football Floride-Géorgie-une référence aux récents commentaires antisémites que le magnat de la musique, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a fait sur les médias sociaux et dans des interviews. Ces incidents surviennent quatre ans après l’attaque la plus meurtrière contre des Juifs américains, lorsque 11 personnes ont été tuées dans une synagogue de Pittsburgh.

Les Nets se sont également séparés de leur entraîneur Steve Nash cette semaine et, malgré le tandem vedette formé par Durant et Irving, l’équipe affiche un bilan de 2-6. Selon Durant, l’équipe a la capacité de faire abstraction de toutes ces turbulences.

« C’est comme ça dans la NBA maintenant. Il y a tellement de médias maintenant et leurs histoires arrivent assez vite. C’est de là que vient tout le chaos, a-t-il déclaré. Les opinions de tout le monde, tout le monde a une opinion sur la situation, nous l’entendons sans arrêt, mais une fois que la balle commence à rebondir et que nous entrons dans la pratique, rien de tout cela ne s’infiltre vraiment dans le gymnase. »