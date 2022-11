(New York) Les Nets de Brooklyn ont imposé une suspension d’au moins cinq matchs à Kyrie Irving, se disant consternés par son incapacité à « dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite ».

Brian Mahoney Associated Press

Quelques heures après qu’Irving ait refusé de présenter les excuses demandées par le commissaire de la NBA, Adam Silver, pour avoir publié sur Twitter un lien vers une œuvre antisémite, l’équipe a déclaré qu’Irving est « actuellement inapte à être associé aux Nets de Brooklyn ».

Il sera suspendu sans salaire jusqu’au moment où le club sera satisfait de sa réponse à des mesures correctives, ont fait savoir les Nets.

« Nous avons été consternés (jeudi), à l’occasion d’une disponibilité auprès des médias, que Kyrie ait refusé de dire sans équivoque qu’il n’a aucune croyance antisémite ni de reconnaître des éléments haineux spécifiques dans le film.

« Ce n’était pas la première fois qu’il avait l’occasion de clarifier sa pensée », ont dit les Nets, dans un communiqué.

« Un tel échec à désavouer l’antisémitisme est profondément troublant, va à l’encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l’équipe.

« En conséquence, nous sommes d’avis qu’il est actuellement inapte à être associé au club. »

Mercredi, Irving et les Nets ont annoncé qu’ils faisaient chacun un don de 500 000 $ à des causes et à des organisations œuvrant pour éliminer la haine et l’intolérance.

Via un communiqué, Irving déclarait qu’il assume la responsabilité d’un impact négatif sur la communauté juive, dans la foulée d’un gazouillis avec un lien vers une œuvre antisémite.

Dans une déclaration conjointe avec les Nets et la Anti-Defamation League, Irving avait dit s’opposer à toute haine ou oppression.

Il s’était attiré des critiques — y compris du propriétaire des Nets, Joe Tsai — pour avoir publié un lien vers le film Hebrews to Negroes : Wake Up Black America sur Twitter, la semaine dernière.

« Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes, a déclaré Irving.

« Je suis un être humain qui apprend de tous les horizons et j’ai l’intention de le faire avec un esprit ouvert et une volonté d’écouter. »

À l’origine, Irving avait défendu son droit de publier du contenu en lequel il croit.

Brooklyn a aussi des ennuis sur le terrain en ce début de saison, avec un dossier de 2-6.

Le prochain match de l’équipe aura lieu vendredi, à Washington.