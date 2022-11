(Toronto) Pascal Siakam a encore une fois donné le ton et les Raptors de Toronto ont dominé les Hawks d’Atlanta 139-109, lundi.

La Presse Canadienne

Siakam a fourni 31 points, 12 rebonds, six passes et deux blocs. Il mène les Raptors avec 27,6 points par match, cette saison.

Au troisième quart, le club torontois menait 83-76 au moment d’une poussée de 13-0, qui l’a mené à une victoire aisée. Les Raptors avaient signé une charge identique vers la fin de la première demie, la concluant en avance 64-53.

Scottie Barnes et Gary Trent ont ajouté 21 points chacun ; O. G. Anunoby en a récolté 14, en plus de récolter six vols. Le réserviste Chris Boucher, lui, a été solide avec 11 points et deux vols.

Les Raptors ont surclassé les Hawks 43-10 pour les points en relance rapide.

Souffrant de raideurs dans le bas du dos, Fred VanVleet ne jouait pas. Joueur étoile l’an dernier, il ne semblait pas dans son assiette vendredi, ratant ses 11 tirs contre Philadelphie. Le joueur a obtenu un seul point contre les 76ers, sur un lancer franc.

En six matchs cette saison, VanVleet a des moyennes de 13,3 points et 7,7 passes. Avant les matchs de lundi, il dominait la NBA avec 15 vols cette saison. La saison dernière, il a récolté en moyenne 20,3 points, étant nommé au match des étoiles pour la première fois en carrière.

Lui et Siakam ont alors mené la NBA avec 37,9 minutes par rencontre, en moyenne. VanVleet en est à une moyenne de 38 minutes cette saison également. Son absence lundi a mené à une place comme partant pour la recrue Christian Koloko, qui a obtenu neuf points et trois blocs.

Dejounte Murray a mené les visiteurs avec 20 points. Les Hawks ont commis 18 revirements, dont 10 par Trae Young. Ce dernier venait de livrer trois matchs de suite avec 35 points et plus, avant d’être limité à 14 points au Scotiabank Arena.

Atlanta disputait le quatrième match d’un voyage de cinq qui va se conclure mercredi, au Madison Square Garden.

Repêché 16e en juin, AJ Griffin a inscrit deux points pour les Hawks. Il est le fils d’Adrian Griffin, un adjoint de Nick Nurse avec les Raptors.

Toronto jouera à San Antonio mercredi et à Dallas vendredi.