(Los Angeles) Les Warriors de Golden State, champions de NBA en titre, sont désormais la franchise la plus valorisée de la ligue avec une estimation à 7 milliards de dollars US établie par le magazine Forbes jeudi, détrônant les Knicks de New York.

Agence France-Presse

C’est la première fois de l’histoire qu’un autre club que les Knicks ou les Los Angeles Lakers arrive en tête du classement.

La valeur des Warriors a augmenté de 25 % par rapport à l’année dernière, après une saison 2021-2022 durant laquelle la franchise californienne a généré le plus de revenus (765 millions US) et le meilleur résultat d’exploitation (206 millions US).

Outre la réussite sportive, illustrée par le septième titre de champion de leur histoire, le quatrième sous l’ère Stephen Curry depuis 2015, acquis face aux Celtics de Boston en juin (4-2), les Warriors ont aussi profité du retour à la normale après deux ans de COVID-19.

Le Chase Center, qui a ouvert ses portes en 2019, a ainsi enfin pu afficher complet tout au long du championnat, ce qui lui a permis de dégager 150 millions de dollars US de recettes, soit plus du double de n’importe quelle autre salle de NBA.

Les Knicks, en tête des sept dernières listes de Forbes, se classent deuxième avec une valorisation estimée à 6,1 milliards de dollars, suivis des Lakers (5,9 milliards US), des Bulls de Chicago (4,1 milliards US) et des Celtics de Boston (4 milliards).

En moyenne, la valeur d’une équipe NBA a augmenté de 15 % par rapport à l’année dernière et atteint les 2,86 milliards de dollars.

Les Suns de Phoenix, dont le propriétaire Robert Sarver a entamé le processus de vente en septembre, en raison de son comportement raciste, sexiste et misogyne attesté dans une enquête indépendante diligentée par la NBA, sont dans cette moyenne avec une valeur estimée à 2,7 milliards US.

La franchise de l’Arizona pourrait bien se vendre à un prix record pour la NBA et éclipser les 2 milliards US déboursés par Steve Ballmer pour racheter les Clippers en 2014.