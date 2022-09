(Los Angeles) Le propriétaire des Celtics Wyc Grousbeck a expliqué vendredi que la suspension d’Ime Udoka, pour toute la saison prochaine, résultait d’une enquête de plusieurs mois menée par un cabinet d’avocats externe, ayant conclu qu’il avait commis « multiples violations » du règlement interne de l’équipe.

Agence France-Presse

Wyc Grousbeck n’a pas souhaité donner plus de détails à cette affaire manifestement d’une nature inédite en NBA, plusieurs médias, The Athletic en tête, ayant rapporté jeudi, citant des sources internes, que Udoka a eu une « liaison intime et consensuelle » avec une membre du club. Et de préciser ensuite que celle-ci l’accuse d’avoir fait des commentaires désobligeants à son endroit, ce qui a conduit les dirigeants à lancer une série d’entretiens en interne.

« Je pense que c’est bien justifié et approprié, compte tenu des preuves et des faits », a simplement justifié le propriétaire des C’s, à propos de la sanction infligée au coach de 45 ans. Celle-ci sera assortie d’une « pénalité financière importante » a-t-il ajouté, sans préciser si cela impliquait une retenue du salaire durant la suspension qui court jusqu’au 30 juin 2023.

Se disant « préoccupé par la situation et son impact sur tout le monde chez les Celtics », Wyc Grousbeck a précisé que personne d’autre au sein de la franchise n’encourt de sanction.

PHOTO ELSA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’entraîneur Ime Udoka

Présent à ses côtés en conférence de presse, le gérant de l’équipe Brad Stevens a eu une pensée émue pour le personnel féminin du club : « nous avons beaucoup de femmes talentueuses dans notre organisation et hier (jeudi) c’était vraiment dur pour elles. Personne ne peut contrôler les spéculations sur Twitter ni les conneries rampantes, et, en tant que franchise, nous avons la responsabilité de les soutenir maintenant, parce que beaucoup de gens ont été entraînés injustement dans cette affaire ».

Udoka, pour lequel une décision concernant son avenir avec les Celtics, au-delà de cette saison, sera prise à une date ultérieure, sera remplacé sur le banc des Celtics par son adjoint Joe Mazzulla. Et ce dès la semaine prochaine, moment auquel débutera le camp d’entraînement de présaison.

La saison passée, il a mené Boston en finale de la NBA, sa première depuis 2010, finalement perdue face à Golden State (4-2). Pour sa première année en fonction, l’ancien adjoint de Gregg Popovich à San Antonio, également passé par Philadelphie et Brooklyn, semblait s’imposer comme l’entraîneur idoine pour ramener l’équipe au sommet de la ligue, elle qui détient avec les Lakers le record de titres (17).