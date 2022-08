Les Raptors de Toronto vont amorcer la saison 2022-23 le 19 octobre à la maison, face aux Cavaliers de Cleveland.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

Le club torontois en sera à une 28e saison dans la NBA. Il s’agit de la 11e fois de suite que les Raptors vont amorcer la saison à domicile. Le premier match à l’étranger aura lieu le 21 octobre, à Brooklyn.

La huitième édition du match Giants of Africa, où on célèbre la vie de Nelson Mandela, se tiendra le 5 décembre à Toronto, contre Boston.

Champions en titre de la NBA, les Warriors de Golden State feront leur seule visite le 18 décembre, tandis que LeBron James et les Lakers de Los Angeles seront de passage le 7 décembre.

Kyle Lowry et le Heat de Miami joueront dans la Ville-Reine le 16 novembre et le 28 mars. OKC et le Montréalais Luguentz Dort vont rendre visite aux Raptors le 16 mars. Dans le cas des Pacers et du Montréalais Bennedict Mathurin, ce sera le 22 mars.

Le plus long séjour des Raptors au Scotiabank Arena sera de six matchs, du 4 au 14 janvier. Leur plus long périple, de sept rencontres, aura lieu du 25 janvier au 5 février. La troupe de Nick Nurse aura son mois le plus chargé en janvier, avec 16 matchs.

Toronto va disputer deux matchs préparatoires ailleurs au Canada dont un à Montréal le 14 octobre, contre les Celtics. L’autre de ces matchs sera présenté à Edmonton le 2 octobre, face au Jazz de l’Utah.

Les Raptors disputeront aussi des matchs hors-concours les 5 et 7 octobre, à Boston et à Houston, ainsi que le 9 octobre à Toronto, face aux Bulls.

Leur camp d’entraînement se tiendra du 26 septembre au 1er octobre, à Victoria.

Dans l’ensemble de la ligue, le signal du départ le 18 octobre.

La 77e campagne de la NBA sera lancée le 18 octobre, avec les matchs Philadelphie-Boston et Lakers-Warriors.

La saison va se terminer le 9 avril. Du 11 au 14 avril, ce sera le tournoi de qualification avant que débutent les séries, le samedi 15 avril.

On prévoit que le premier match de la finale sera disputé le 1er juin.

Le jour de Noël, on aura droit à Knicks c. Sixers (midi), Lakers c. Dallas (14 h 30), Celtics c. Bucks (17 h), p. m. ET), Grizzlies c. Golden State (20 h) et Nuggets c. Suns (22 h 30).

Il y aura un match de saison régulière à Mexico le 17 décembre (Heat c. Spurs) et à Paris le 19 janvier (Bulls c. Pistons).

La saison des Pacers va démarrer le 19 octobre en Indiana, contre les Wizards de Washington.

Les Raptors vont jouer en Indiana les 12 novembre et 2 janvier. Celle du Thunder va prendre son envol le 19 octobre, au Minnesota.

Le club va accueillir les Raptors le 11 novembre.