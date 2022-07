Sur le plan sportif, l’Alliance connaît une saison difficile. La dure défaite de vendredi soir, 71-94 face aux Growlers de Terre-Neuve à Verdun, en est le plus récent exemple. Mais son succès – bien réel – est ailleurs.

Jean-François Téotonio La Presse

« Il y avait une vibe ici ce soir ! », a commenté Patrick Ewing fils, entraîneur-chef des Growlers, dans les coulisses de l’Auditorium de Verdun après la rencontre.

Je crois que c’était la plus grosse foule avec laquelle on a joué cette saison. [Les spectateurs] étaient super. Ils viennent et soutiennent l’équipe, malgré le fait qu’elle ne joue pas aussi bien qu’ils le souhaitent. C’est impressionnant. Patrick Ewing fils

L’Alliance a plié l’échine devant 3010 partisans rassemblés dans l’enceinte récemment rénovée, qui peut en accueillir 3600. Ce qui a porté sa fiche à 4 victoires et 12 défaites cette saison. Ça n’a pas empêché la foule d’applaudir et d’encourager chaudement les beaux jeux, de se lever lorsqu’un dunk l’énergisait, d’écouter les consignes de l’animateur de foule lorsqu’il proposait aux locaux de défendre. Et ce, même quand la meute tire de l’arrière par près de 20 points.

« C’est une bénédiction de Dieu, a quant à lui réagi l’ailier de l’Alliance Nathan Cayo, auteur de 18 points vendredi soir. On a de loin la meilleure foule dans la ligue, qu’on gagne ou qu’on perde. »

« Cette équipe sera bonne parce que les joueurs vont vouloir venir y jouer », a aussi souligné Patrick Ewing.

« Avec l’afflux de joueurs montréalais dans la NBA, ça rehausse l’intérêt pour l’équipe ici. »

Manque de réussite

L’Alliance jouait pratiquement sa saison, vendredi. Une victoire lui permettait de s’accrocher vaguement à la course pour les matchs de barrage en vue des séries de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). Pas une mince tâche, au vu de sa 9e position sur 10 au classement.

Et le match a très mal commencé. Les Montréalais ont vu un de leurs meilleurs joueurs cette saison, Ashley Hamilton, quitter la rencontre après une blessure à un pied, alors qu’à peine 40 secondes étaient écoulées. Il sera réévalué quotidiennement.

C’est sûr que perdre notre meilleur marqueur dès le début du match, après avoir perdu Dominic [Green] il y a quelques semaines, ça fait mal. Nathan Cayo

Par la suite, la meute n’a jamais trouvé son erre d’aller devant les Growlers, pire équipe de la ligue avant le match (3-12). Montréal manquait nettement de réussite, surtout en première demie. Les locaux repartaient vers les vestiaires en tirant de l’arrière par 13 points.

On a cru à un sursaut à ce chapitre en début de troisième quart. Alain Louis enfilait notamment un gros trois points pour faire se lever la foule en milieu d’engagement, et ainsi réduire l’écart à 8 points. C’était suivi d’un puissant dunk de James Jean-Marie quelques minutes plus tard.

Mais rien n’y a fait : les Growlers se sont imposés entre autres grâce à ces 29 points acquis après des revirements de l’Alliance.

Les locaux ont-ils été surpris par l’énergie des visiteurs ?

« Toutes les équipes de la ligue sont compétitives, a jugé Cayo. […] On doit toutes les prendre au sérieux. »

Si c’est une première année pour l’équipe montréalaise, ce l’est aussi pour les Growlers de Terre-Neuve. Et les deux équipes ont eu une saison en dents de scie. Patrick Ewing est content de voir son équipe enchaîner deux victoires pour la première fois.

« Les quatre premières semaines ont été dures, rappelle-t-il. Mais en ce moment, c’est une équipe que j’aime entraîner. »

Les deux formations croiseront le fer à nouveau dimanche, toujours à Montréal. Puis elles s’affronteront de nouveau mercredi prochain, à Terre-Neuve.