(Washington) La franchise NBA des Timberwolves du Minnesota a confirmé mercredi, début de la période officielle des transferts en NBA, avoir recruté le pivot français Rudy Gobert, en provenance d’Utah.

Agence France-Presse

Gobert, 30 ans, a fait l’objet d’un échange entre Minnesota et Utah qui a reçu cinq joueurs (Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro, Walker Kessler) et quatre choix de premier tour de draft dans les années à venir (2023, 2025, 2027 et 2029), ont précisé les Timberwolves.

La transaction avait été annoncée par la chaîne de télévision ESPN le 1er juillet, puis confirmée par Gobert lui-même sur ses réseaux sociaux le lendemain, sans toutefois préciser le nom de sa nouvelle équipe.

« Utah ! ! ! ! J’étais juste un gamin de France quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, mais je me suis senti bien accueilli et soutenu dès le premier jour », avait écrit sur son compte Twitter le vice-champion olympique de Tokyo et triple meilleur défenseur de NBA.

« J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que joueur devant vos yeux et je vous remercie pour chaque moment que j’ai vécu. Utah et sa population auront toujours une place spéciale dans mon cœur, merci, le voyage se poursuit », avait ajouté le pivot de 2,16 m.

Gobert a fait toute sa carrière NBA, débutée en 2013, à Utah, avec des moyennes de 12,4 points, 11,7 rebonds et 2,2 contres par match.

Avec la franchise de Salt Lake City, il n’a jamais dépassé le stade des demi-finales de la conférence Ouest (2017, 2018 et 2021).

Le Jazz a été éliminé cette saison dès le 1er tour des séries éliminatoires.

Sa nouvelle équipe a également mordu la poussière dès le 1er tour. Elle n’a jamais remporté le titre NBA depuis sa création en 1989.

Gobert, l’un des sportifs français les mieux payés, entre dans la deuxième année de son mégacontrat signé en décembre 2020 (205 millions de dollars sur 5 ans) qui lui garantit sous son nouveau maillot un salaire annuel de plus de 38 millions de dollars.