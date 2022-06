Des victoires à domicile et des défaites à l’étranger. Ainsi peut-on résumer, simplement, la fiche de l’Alliance de Montréal après cinq matchs. La tendance s’est maintenue, dimanche après-midi.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les Montréalais ont pris les devants dans les premières minutes et n’ont plus jamais tiré de l’arrière pour l’emporter aisément au compte de 94-74 contre les Nighthawks de Guelph. Et maintenir leur fiche parfaite après trois matchs à l’Auditorium de Verdun. Ils ont ainsi su rebondir de leur défaite de 87-62 survenue vendredi aux mains des River Lions à Niagara.

« On doit apprendre des matchs à domicile pour être meilleurs à l’extérieur », a d’ailleurs laissé entendre l’entraîneur-chef Vincent Lavandier après la rencontre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Vincent Lavandier

Parce que ça se passe très bien à domicile. Avant la rencontre de dimanche, le mot d’ordre était de « défendre ensemble avant tout ». Et le message est passé. L’Alliance s’est montrée convaincante défensivement dès le premier quart, en plus de concrétiser 47 % de ses tirs de trois points. Tout semblait rouler comme sur des roulettes. Si bien qu’elle menait 50-38 à la mi-match.

« Défensivement, nous communiquions beaucoup plus que lors de notre dernier match, ce qui est toujours bien, a laissé entendre Isiah Osborne. Quand notre communication est bonne comme ça, je pense que nous sommes une équipe difficile à battre. »

Les visiteurs n’ont jamais été dans le coup dans la deuxième moitié du match, et la suite n’a été que formalité : l’Alliance n’a fait que creuser son avance jusqu’à l’emporter avec 20 points d’écart. Cet écart n’est pas étranger au fait que Cat Barber et Ahmed Hill, qui forment à eux deux le noyau offensif des Nighthawks, ont été limités à 39 points combinés.

« Si, en défense, on joue comme on est supposés jouer, je pense que personne ne peut nous battre dans la ligue, a résumé le Québécois James Jean-Marie. Les gars ont vraiment bien joué, on a joué en équipe aujourd’hui. »

Devenir « imprenable » à domicile

Pour la première fois cette saison, l’Alliance a accordé moins de dix revirements, soit six. Et elle a profité des 14 revirements de ses adversaires pour inscrire 23 points.

L’Américain Dominic Green et l’Ontarien Isiah Osborne, les deux joueurs les plus utilisés par Lavandier, ont inscrit respectivement 22 et 20 points dans la victoire. Dans le cas d’Osborne, il s’agit d’un troisième match avec au moins 15 points cette saison.

« Ça fait toujours du bien de bien jouer. Mais nous devons gagner à la maison et c’est tout ce qui importe, a-t-il simplement lancé. […] Je sens que, chaque match, nous devenons de plus en plus une équipe. »

Et l’équipe devra trouver la recette pour gagner sur la route. De l’avis de Jean-Marie, la fatigue y a été pour beaucoup dans les deux défaites survenues à Hamilton et à Niagara.

Les routes sont longues, parfois. Ça peut prendre huit heures. On doit bouger plus, être plus prêts mentalement et trouver une manière de bouger plus dans l’autobus, de s’étirer, parce qu’on est plus fatigués. James Jean-Marie

Pour son prochain match, l’Alliance rend visite aux Stingers à Edmonton. Elle s’y rendra en avion, et non en autobus. Ce sera l’occasion de briser la tendance.

« Il faut comprendre la leçon : si on va à l’extérieur et qu’on ne met pas la même intensité dans la défensive collective, on aura du mal à exister des deux côtés du terrain, a quant à lui expliqué Lavandier. On est une jeune équipe, on doit apprendre. Étape par étape, on va apprendre. »

Dans tous les cas, l’équipe doit devenir, ou plutôt demeurer, « imprenable à domicile pour espérer les séries », croit l’entraîneur-chef.

« Montréal a quelque chose de bien »

Pour une troisième fois en trois matchs à domicile, les Montréalais ont répondu présent à l’Auditorium de Verdun. Au total, 3015 personnes ont assisté à la rencontre, dimanche. Et à l’image des deux matchs précédents à domicile, il y avait de l’ambiance.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Plus de 3000 spectateurs ont assisté au match de dimanche.

Interrogé sur ce qu’il pensait de l’arrivée de l’Alliance dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), l’entraîneur-chef des Nighthawks, Charles Kissi, a été louangeur.

« Montréal a quelque chose de bien, a-t-il soutenu. C’est une ville plaisante. Les partisans soutiennent leur équipe jusqu’à maintenant. Cette équipe est juste fantastique. C’est ce que tu veux dans tous les marchés.

« [Les dirigeants] ont fait un très bon travail jusqu’à maintenant pour amener des gens dans ce bâtiment, a-t-il ajouté. C’est excitant de voir ce qu’ils mettent en place. »