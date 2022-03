Le sourire de Kemy Ossé voulait tout dire, mercredi matin, quand il a été présenté aux médias à titre de premier joueur de l’Alliance de Montréal. « Je suis heureux ! », a lancé le Montréalais à La Presse.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’annonce s’est déroulée entre les murs de l’Auditorium de Verdun, domicile de l’Alliance. Quand le directeur général, Joel Anthony, a laissé le micro à l’athlète de 29 ans, celui-ci manquait de mots pour expliquer son ressenti.

« Je n’aurais jamais cru que ça arriverait, a-t-il dit. Une équipe professionnelle à Montréal, c’est la meilleure chose qui pouvait arriver. C’est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Je remercie tout le monde d’être venu aujourd’hui. »

Ossé, qui a grandi dans le quartier Parc-Extension à Montréal, a quitté le Québec après avoir représenté la province aux Jeux du Canada en 2009. Il a disputé quatre saisons avec l’Université de l’Arkansas à Little Rock, en division 1 de la NCAA. Il y a enregistré une moyenne de 6,0 points, 0,7 passe décisive, 2,4 rebonds et 17,5 minutes de jeu par match, en plus de participer au March Madness en 2016.

Le meneur a par la suite passé trois saisons dans la Ligue nationale de basketball du Canada (LNB), avant de se joindre aux Rattlers de la Saskatchewan, qui sera un adversaire de l’Alliance cette saison dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). En deux campagnes chez les Rattlers, Ossé présente une moyenne de 11,8 points, 4,5 rebonds, 2,2 passes décisives et 27,1 minutes par match.

Treize ans après avoir quitté le Québec, le voilà de retour. Enfin. Lui-même peine à se souvenir du dernier match qu’il a disputé devant famille et amis. Sa mère était d’ailleurs présente pour l’annonce.

« Juste de jouer à la maison, devant ma famille, c’est quelque chose de spécial, a-t-il évoqué. Je ne pense pas que tous les joueurs ont la chance de vivre ça. »

« Mes parents m’ont vu jouer en vrai peut-être quatre fois dans ma carrière. Là, maintenant, ils auront une chance de me voir jouer à la maison. C’est magnifique. »

Ossé est le tout premier joueur signé par Joel Anthony dans son nouveau rôle de directeur général.

« Avoir un joueur local qui est tout autant engagé sur le terrain que dans sa communauté rend cette signature spéciale pour nous, a indiqué l’ancien de la NBA. Son leadership ainsi que son expérience dans la Ligue joueront un grand rôle pour nous, tout comme sa capacité à contribuer des deux côtés de la balle. »

Compétitif

En entrevue avec La Presse lors de sa nomination comme entraîneur-chef, le 10 mars, Vincent Lavandier disait vouloir dans son équipe des « leaders techniques, vocaux, pour avoir une certaine chimie ». C’est ce qu’il semble avoir trouvé en Ossé.

« Kemy est un leader vocal, et sa connaissance de la Ligue sera une réelle force pour notre équipe », a-t-il fait savoir dans un communiqué de presse, alors qu’il se trouve toujours en France à l’heure actuelle.

Ossé a néanmoins eu l’occasion de discuter avec son nouvel entraîneur depuis qu’il s’est entendu avec l’équipe. « J’ai regardé des matchs des équipes qu’il a coachées. J’ai été très satisfait de ce que j’ai vu. »

« Je vais faire ce que le staff va vouloir que je fasse. Je pense que ça, c’est du leadership », affirme-t-il.

Quand on lui demande à quoi il s’attend pour sa première saison au sein de cette nouvelle franchise, l’athlète d’origine haïtienne se fait très clair : « Je veux gagner tous les matchs ! Chaque fois que je joue au basket, que j’embarque sur le terrain, c’est pour gagner. »

De l’avis de Joel Anthony, l’équipe devrait être compétitive dès cette saison.

« On va avoir du talent, soutient-il. Je pense qu’on va être un peu plus jeunes [que les autres équipes], mais on va avoir des joueurs comme Kemy qui ont du leadership et de l’expérience. Ça va être bon pour nous. »

L’Alliance entame maintenant la dernière étape avant le début de la saison. L’équipe doit se réunir le 16 mai pour le début du camp d’entraînement.

« Je suis excitée ! lance la vice-présidente, Annie Larouche. Ça commence à prendre forme. On avait hâte d’annoncer notre premier joueur, enfin. Là, les annonces, ça va débouler. Que ce soit le groupe d’entraîneurs, les joueurs… On travaille fort dans les coulisses. »

La formation montréalaise disputera le premier match de sa saison le 25 mai, contre les Honey Badgers, à Hamilton. Elle sera ensuite de retour à Montréal pour son premier match à domicile le 29 mai à 16 h contre les Shooting Stars de Scarborough. Mme Larouche affirme d’ailleurs que la vente d’abonnements de saison se déroule « super bien ».