Stanley Johnson (14) et LeBron James (6)

(Toronto) LeBron James a amassé 36 points et il a mené les Lakers de Los Angeles vers un gain de 128-123, en prolongation, face aux Raptors de Toronto vendredi soir à l’Aréna Scotiabank.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

La performance de James a permis aux Lakers d’interrompre une séquence de trois défaites tout en stoppant à cinq la série de victoires de la formation torontoise.

Elle a aussi gâché la meilleure soirée du joueur recrue Scottie Barnes, des Raptors, qui a inscrit 31 points et récupéré 17 rebonds.

Avery Bradley a réussi un panier sur un tir en suspension d’une distance de 23 pieds avec 32,1 secondes à écouler à la période de prolongation. Il a ajouté deux lancers francs pour confirmer la victoire des Lakers

Le garde des Raptors Gary Trent fils a inscrit un panier de trois points avec 25,7 secondes à écouler au temps réglementaire.

Mais après que James et Russell Westbrook eurent tous deux raté des tentatives de trois points, Westbrook a intercepté une passe de Precious Achiuwa et a réussi un tir de trois points avec 0,4 seconde au cadran, forçant la période supplémentaire.

Quatre autres joueurs des Raptors ont récolté au moins 10 points. Trent fils en a obtenu 23 et Fred VanVleet en a ajouté 20. Achiuwa et Pascal Siakam ont terminé la rencontre avec 18 et 17 points, respectivement.

James représentait un cas incertain en raison d’un genou gauche endolori. Toutefois, il a entamé la rencontre, a joué pendant 42 minutes, a mené son équipe au chapitre des points et a récupéré neuf rebonds.