Bennedict Mathurin a fait étalage de ses qualités athlétiques à sa première saison, mais s’est contenté d’un rôle de soutien dans une équipe remplie de joueurs expérimentés. Appelé à jouer un rôle plus important en deuxième année, le garde québécois de l’Université de l’Arizona s’est révélé être l’un des meilleurs joueurs du pays.

Associated Press

Mathurin a été nommé mardi joueur de l’année de la Pac-12 par un panel de médias qui couvrent la conférence après être devenu le joueur incontournable de l’équipe numéro 2 du pays. Tommy Lloyd, de l’Arizona, a été nommé entraîneur de l’année après avoir mené les Wildcats au titre de la saison régulière pour sa première saison et Harrison Ingram, le nouveau venu de Stanford, a été nommé nouveau venu de l’année.

« Il est spécial, a déclaré Lloyd à propos de Mathurin. C’est un plaisir de le coacher et je suis heureux qu’il ait ce succès. »

Mathurin a enregistré une moyenne de 10,8 points et 4,8 rebonds en tant que joueur de première année la saison dernière. Cette saison, le garde montréalais de 6 pieds 6 pouces a aidé les Wildcats à remporter leur premier titre de saison régulière du Pac-12 en quatre ans, en portant ses moyennes à 17,3 points et 5,8 rebonds.

Et ce ne sont pas que des chiffres. Mathurin est devenu le joueur vers lequel les Wildcats se tournent lorsqu’ils ont besoin d’un gros panier et, au moins deux fois par match, il impressionne la foule avec des dunks tonitruants.

« En début de saison, j’avais l’impression que je devais le faire tout seul, mais il s’agit de faire confiance à mes coéquipiers, a déclaré Mathurin. Faire confiance à mes coéquipiers, leur dire qu’ils peuvent me trouver et que je vais les trouver. L’objectif est de gagner, donc si je marque 20 points ou 5 points, tout ce que je veux c’est gagner. »

Mathurin a aidé Lloyd à réussir des débuts impressionnants dans le désert.

Rapides et fluides, comme le programme que Lloyd a aidé à construire en tant qu’assistant de Mark Few, les Wildcats ont rapidement grimpé dans les classements au fur et à mesure que les victoires s’accumulaient. Arizona a amorcé la saison avec 11 victoires consécutives, a terminé la saison régulière avec 28 victoires et 3 défaites et est devenue la première équipe de l’histoire du Pac-12 à gagner 18 matchs de conférence en une saison, avec 18 victoires et 2 défaites.

« Je ne vais pas essayer de me limiter ou de limiter cette équipe parce que nous avions peur du succès ou parce que tout allait peut-être trop vite, a déclaré Lloyd. Il faut juste laisser aller. Gérons-le au jour le jour et agissons comme si nous étions déjà passés par là. »