(Toronto) « Freddy All Star » est maintenant un surnom tout à fait approprié.

La Presse Canadienne

Fred VanVleet a été choisi comme participant au match des étoiles pour la première fois de sa carrière, jeudi.

Il sera le représentant des Raptors de Toronto à la classique annuelle à Cleveland, le 20 février.

VanVleet sera parmi les réservistes du côté de l’Est. Les sélections ont été faites par les entraîneurs-chefs du circuit Silver.

VanVleet mène les Raptors avec des moyennes de 21,5 points et sept passes par match (avant le match de jeudi soir à Toronto, contre les Bulls de Chicago).

Il a un taux de réussite de 39,1 % au niveau des tirs de trois points.

De plus, VanVleet domine la NBA avec 38,6 minutes par rencontre, en moyenne.

Il est cinquième de la ligue pour les vols, avec 75.

Bourreau de travail, meneur hautement respecté, force à la fois intense et tranquille, fabricant de séquences et judicieux dans ses passes. Tout cela et plus s’applique au roc de Rockford, en Illinois.

Joueur non repêché en 2016, VanVleet aura 28 ans le 25 février, peu après le retour au jeu suivant la pause des étoiles.

VanVleet a notamment aidé les Raptors à remporter le championnat de la NBA, en 2019.

En novembre 2020, il a accepté ce qui serait un contrat de 85 millions sur quatre ans, pour rester avec l’équipe torontoise.

LeBron James, des Lakers, sera de retour à Cleveland comme capitaine.

Ja Morant des Grizzlies et Andrew Wiggins des Warriors participeront à la classique annuelle pour une première fois.

Nikola Jokic des Nuggets et Stephen Curry des Warriors ont aussi été élus comme partants dans les clubs de l’Ouest.

Les partants venant de l’Est seront Kevin Durant (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), DeMar DeRozan (Bulls), Joel Embiid (76) et Trae Young (Hawks).

Durant pourrait toutefois devoir rater le match, étant blessé au genou gauche.

Les capitaines seront James et Durant, les plus populaires d’un côté et de l’autre à un scrutin incluant les partisans, des membres des médias et des joueurs actifs.

On connaîtra les choix de James et Durant jeudi prochain.

Natif d’Akron, James a remporté le championnat de la NBA avec les Cavaliers en 2016, à son deuxième séjour avec eux. Il a commencé sa carrière avec Cleveland en 2003.

Joueur étoile pour la 18e année consécutive, James a été capitaine chaque année depuis le début de la formule actuelle du match (2018).

Les autres réservistes venant de l’Ouest seront Devin Booker et Chris Paul (les deux des Suns), Rudy Gobert et Donovan Mitchell (les deux du Jazz), Luka Doncic (Mavericks), Karl-Anthony Towns (Timberwolves) et Draymond Green (Warriors).

Venant de l’Est, on verra aussi Darius Garland (Cavaliers), Jayson Tatum (Celtics), James Harden (Nets), Zach LaVine (Bulls), Jimmy Butler (Heat) et Khris Middleton (Bucks).

Scottie Barnes et Precious Achiuwa des Raptors seront au mini-tournoi des étoiles montantes, le 18 février.

Repêché quatrième en juillet, Barnes mène les recrues du circuit pour les minutes disputées. Achiuwa a livré cinq matchs de 13 points ou plus.