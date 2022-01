Knicks de New York

Randle écope d’une amende de 25 000 $ pour avoir utilisé un langage grossier

(New York) Le joueur vedette des Knicks de New York Julius Randle a écopé une amende de 25 000 $ US, samedi, pour ce que la NBA a qualifié d’utilisation « choquante » de langage grossier lors d’entrevues.