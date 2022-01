Exclu des 35 premiers matchs de l’équipe, car non vacciné contre la COVID-19, Kyrie Irving pourrait bien être parmi les partants face aux Pacers.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Kyrie Irving pourrait être ce qui manque aux Nets de Brooklyn.

Brian Mahoney Associated Press

Ils commenceront à en avoir une idée dès mercredi soir, en Indiana.

Exclu des 35 premiers matchs de l’équipe, car non vacciné contre la COVID-19, Irving pourrait bien être parmi les partants face aux Pacers.

« Il pourrait jouer plusieurs, plusieurs minutes, a dit l’entraîneur des Nets, Steve Nash. Il a eu trois ou quatre jours à s’entraîner sur un terrain. »

Les exigences vaccinales à New York ont gardé Irving à l’écart du Barclays Center et du Madison Square Garden.

Irving a dit que refuser le vaccin était ce qui était le mieux pour lui, et qu’il était conscient des conséquences.

Il peut jouer dans les villes où il n’y a pas d’exigence vaccinale pour les sites sportifs, par contre.

Jusqu’à récemment, les Nets ne voulaient pas d’un joueur à temps partiel, sur qui ils ne pourraient compter qu’à l’étranger.

Les choses ont changé. En contexte de pandémie et des absences y étant reliées, avoir une vedette à temps partiel était une meilleure option que d’engager d’autres joueurs via des contrats de 10 jours.

« Alors pourquoi ne pas le ramener ? », a résumé Nash.

Les Nets ont perdu trois matchs de suite, tous à domicile.

La NBA a déclaré que 97 % de ses joueurs sont entièrement vaccinés – ce qui laisse croire que pas plus de 15 joueurs ne sont pas vaccinés.

La NFL a dit qu’environ 95 % de ses joueurs sont vaccinés et la LNH parle d’un taux de 99 %, avec pas plus de quatre joueurs non vaccinés.

Le mois dernier, la NBA a déclaré que les deux tiers des joueurs avaient eu une dose de rappel ; ces dernières semaines, il y a eu des pressions à cet effet de la ligue et de la NBPA.

On a souligné la récente augmentation des problèmes liés aux virus comme preuve que les doses additionnelles du vaccin sont essentielles au maintien des activités de la ligue.

« Les doses supplémentaires sont très efficaces », a dit le commissaire de la NBA Adam Silver, le mois dernier.

Les joueurs non vaccinés de la NBA sont soumis à des tests quasi quotidiens (sauf les jours de congé sans match, entraînement ou voyage) et à des exigences plus strictes, comme ne pas pouvoir manger avec leurs coéquipiers.

Irving a une moyenne de 27 points par match au fil des deux dernières saisons.

En 2020-2021, il est devenu le neuvième joueur de l’histoire avec un taux de réussite de 50 % en jeu continu, de 40 % pour les tirs de trois points et de 90 % pour les lancers francs.

Les Nets essaieront d’établir de la continuité avec deux équipes : une à l’étranger avec Irving et une à domicile, sans lui.

Les Nets misent sur la relation étroite d’Irving avec Kevin Durant, ainsi que l’apport de vétérans tels James Harden, LaMarcus Aldridge et Blake Griffin.

« Ils ont un groupe assez mature et expérimenté pour comprendre la dynamique des règles en place et du côté affaires du basket a dit Brian Shaw, entraîneur adjoint avec les Clippers. Ils vont tirer le maximum de la situation. »