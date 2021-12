(Toronto) Les éclosions de cas de COVID-19, les matchs reportés et la limite de partisans dans les gradins ont ponctué l’actualité des Raptors de Toronto cette semaine.

La Presse Canadienne

Cela a semblé être le jour de la marmotte. On a revécu une similarité des évènements du 11 mars 2020, quand la NBA a stoppé ses activités puisque Rudy Gobert, du Jazz de l’Utah, a testé positif à la COVID-19. Les autres ligues sportives et évènements n’ont pas tardé à emboîter le pas. La NBA n’a pas repris l’action avant le mois de juillet, quatre mois plus tard, dans l’environnement protégé à Walt Disney World, en Floride.

Avec la multiplication des cas positifs un peu partout dans la NBA, la rumeur de deuxième pause prend du galon.

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, n’a pas partagé ce pessimisme, et ne croit pas que la ligue s’arrêtera sur cette option.

« Je ne pense pas qu’elle [la NBA] va prendre une pause, selon mon intuition, tant et aussi longtemps qu’elle sera capable de jongler avec le calendrier, a déclaré Nurse après l’entraînement, vendredi matin. Si tu as huit joueurs qui sont prêts (le minimum requis), tu vas jouer. Je crois que c’est leur point de vue. »

Les Raptors se préparent à accueillir les Warriors de Golden State, samedi soir. Ce sera le premier évènement sportif en Ontario devant souscrire à la nouvelle mesure qui exige moins de 50 % de la capacité maximale dans les estrades. Le gouvernement a également annoncé que les restaurants ne seront pas ouverts, dans un effort de respecter le port du masque en tout temps.

La NBA avait plus de 50 joueurs à l’écart en raison du protocole de la COVID-19, vendredi soir, et ce nombre se multiplie de façon exponentielle.

La NBA a resserré ses mesures sanitaires et égale le degré de rigidité de la saison dernière. Les Raptors avaient néanmoins quelques coups d’avance en raison de l’infection du président de l’équipe Masai Ujiri. L’ailier Precious Achiuwa avait été placé sur la liste reliée à la COVID-19 en raison d’un contact avec une personne positive au virus, mais sera disponible samedi.

L’équipe s’est mise à tester ses joueurs à un rythme effréné.

Les Raptors ont cependant reçu quelques bonnes nouvelles. OG Anunoby, qui a raté 13 matchs en raison d’une blessure à la hanche, le Montréalais Khem Birch (enflure du genou) et Dalano Banton (maladie) ont tous foulé le terrain à l’entraînement, vendredi.

La présence d’Anunoby et Birch est toujours en suspens pour le match de samedi.