(New York) Kyrie Irving rejoindra finalement les Nets de Brooklyn lors des matchs disputés à l’étranger.

Brian Mahoney La Presse Canadienne

Les Nets ont décidé vendredi que le meneur étoile allait s’entraîner avec eux et participer aux matchs à l’étranger, même s’il ne peut pas jouer à domicile parce qu’il ne répond pas aux demandes de vaccination de la Ville de New York.

Les Nets avaient d’abord décidé qu’Irving n’allait pas jouer avec eux jusqu’à ce qu’il puisse participer à tous les matchs.

Inquiétée par la charge de travail de Kevin Durant, et aussi parce qu’elle a perdu les services de sept joueurs en raison des protocoles de santé et sécurité de la NBA, la formation de Brooklyn avait besoin d’aide.

« Nous sommes arrivés à cette décision avec l’appui complet de nos joueurs et après avoir examiné attentivement nos circonstances actuelles, incluant les joueurs absents en raison d’une blessure ou des protocoles, a dit le directeur général des Nets, Sean Marks, par voie de communiqué. Nous croyons que l’ajout de Kyrie fera non seulement de nous une meilleure équipe, mais il nous permettra d’équilibrer de façon plus optimale la demande physique de l’ensemble de nos joueurs. »