L’Alliance de Montréal fait les choses en grand : c’est l’ancien joueur de la NBA Joel Anthony qui sera son directeur général.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle organisation de la Ligue canadienne élite de basketball (LCEB), dont le nom et les couleurs ont été présentés à la fin octobre, en a fait l’annonce mercredi matin dans le gymnase du Collège Dawson, pour lequel Anthony a d’ailleurs évolué dans sa jeunesse.

Né à Montréal, Anthony a joué 10 saisons dans la NBA avec, entre autres, le Heat de Miami et les Pistons de Detroit. Il a évolué aux côtés de joueurs tels LeBron James, Chris Bosh, Shaquille O’Neal, Ray Allen et Dwayne Wade.

La vice-présidente de l’Alliance, Annie Larouche, a notamment vanté sa connaissance de la communauté de basketball montréalaise. « C’est avec lui que nous voulons bâtir l’Alliance », a-t-elle lancé.

« Je suis vraiment honoré et privilégié d’occuper ce poste », a mentionné l’ex-joueur d’entrée de jeu.

« Tout au long de mes années de basketball, j’ai vécu des expériences au-delà de mes rêves les plus fous et j’ai l’impression qu’aujourd’hui, ça se répète. […] J’ai hâte de travailler avec les joueurs pour créer un développement qui prend l’étiquette de travail, la responsabilité et la discipline. Je suis convaincu que nous offrirons un divertissement sportif duquel les partisans pourront être fiers et les jeunes, s’inspirer. »

Plusieurs joueurs de basketball du Collège Dawson et acteurs du basketball au Québec étaient présents pour l’occasion, dont Olga Hrycak, membre du Temple de la renommée du basketball canadien et ancienne entraîneuse de Joel Anthony. La mère de l’ex-joueur était également sur place.