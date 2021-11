Stephen Curry et Fred VanVleet

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS

(San Francisco) Jordan Poole a réussi un deuxième match de plus de 30 points, avec 33, et son le Canadien Andrew Wiggins en a ajouté 32, en plus de récupérer sept rebonds, pour mener les Warriors de Golden State à une victoire de 119-104 sur les Raptors de Toronto.

Janie Mccauley La Presse Canadienne

Poole a réussi dix de ses 13 tirs, dont huit depuis la zone de trois points pour devenir le premier joueur des Warriors, autre que Stephen Curry, à récolter 30 points ou plus dans deux matchs de suite en près de deux ans. D’Angelo Russell est le dernier à avoir réussi l’exploit les 27 décembre 2019 et 12 janvier 2020.

Curry a inscrit seulement 12 points dans la victoire, mais a récolté huit passes décisives. Le champion marqueur de la NBA avait raté le dernier match des Warriors, vendredi, dans une victoire de 105-102 contre les Pistons à Detroit, pour soigner une blessure à la hanche. Curry a commencé le match 1 en 7 et l’a terminé 2 en 10.

Wiggins a réussi ses cinq premiers tirs pour amasser 14 points en début de match et les Warriors se sont offert une avance de 27-9 au premier quart. Ils n’ont plus jamais perdu l’avance dans le match, en route vers une quatrième victoire de suite et une 11e en 12 parties.

Dans le camp des Raptors, Pascal Siakam a récolté 21 points et Fred VanVleet en a cumulé 17, en plus de fournir sept passes décisives.

Deux tirs de trois points de VanVleet au milieu du quatrième quart a permis de ramener les Raptors à dix points des Warriors avec un score de 103-93. Les Warriors ont alors pris un temps d’arrêt afin de se ressaisir.

Avant le match, les Raptors avaient gagné quatre des cinq derniers duels entre les deux équipes.

VanVleet a terminé le match avec un ratio de 3 en 12 derrière la ligne de trois points. Collectivement, les Raptors n’ont réussi que 15 de leurs 37 tentatives à trois points. Scottie Barnes a récupéré 13 rebonds, mais n’a réussi que trois de ses 11 lancers.

Les Raptors vont prendre la direction de Memphis en vue de leur prochain match prévu mercredi dans le cadre d’une séquence de six parties sur la route.