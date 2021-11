(Washington) Fred VanVleet a connu son meilleur match de la saison avec 33 points et les Raptors de Toronto ont gagné un cinquième match de suite, mercredi, l’emportant 109-100 devant les Wizards de Washington.

La Presse Canadienne

VanVleet a aussi obtenu six passes.

Après avoir saisi un rebond défensif, le vétéran VanVleet a franchi tout le terrain et son tir en foulée a donné l’avance 105-97 à Toronto, avec 2 : 28 au cadran.

Après que Spencer Dinwiddie ait raté un tir de longue distance, un lancer franc de VanVleet et deux lancers francs de Khem Birch ont mené les Raptors à bon port.

« Cette année, j’ai plus de responsabilités au niveau de nous amener à prendre de bons tirs, a dit VanVleet, faisant référence au départ de Kyle Lowry.

« Je suis le vieux grincheux à 27 ans, si vous pouvez croire ça, a t-il ajouté avec un sourire. Je leur parle fort toute la journée. Mais vous savez, ces gars-là donnent tout. Ils ne sont pas intimidés au cours des matchs. »

VanVleet a aussi parlé de la chimie qui se développe dans le groupe.

« Nous bâtissons un lien de confiance à chaque jour, a t-il dit. C’est la beauté d’une jeune équipe, de les voir grandir. J’ai du plaisir à jouer avec eux.

« J’aime où nous en sommes, mais il faut réaliser qu’il y a beaucoup de chemin à faire. »

Pour la toute première fois de leur histoire, les Raptors (6-3) ont remporté leurs quatre premiers matchs disputés à l’étranger.

OG Anunoby a inscrit 21 points et trois vols, épaulé par 15 points chacun pour Svi Mykhailiuk et Gary Trent.

« Tout le monde s’implique, tout le monde s’entraide », a fait valoir Mykhailiuk, qui se révèle de plus en plus comme une belle acquisition, à la fin août.

Precious Achiuwa a saisi 10 rebonds et a signé un dunk percutant, qui a permis aux visiteurs de conclure le troisième quart en avance 86-77.

La demie avait pris fin avec les Raptors menant 59-48, après que Trent ait réussi un panier à la dernière seconde (et un lancer franc).

Au dernier quart, les Raptors ont aidé leur cause avec une poussée de 8-0, prenant ainsi les commandes 101-86. Anunoby a couronné cette poussée avec un tir de trois points.

Toronto a de nouveau été très solide en défense, notamment avec 10 vols.

L’équipe entamait le match au sommet de la NBA à cet égard avec 11,1 vols par match, en moyenne.

« Nous mettons de la pression et les gars jouent avec intensité, a dit l’entraîneur Nick Nurse. Nous sommes assez constants et à l’attaque, nous devenons plus efficaces. »

Réserviste, Birch a récolté neuf points.

« Khem a réussi de gros tirs flottants et des rebonds offensifs très opportuns, a dit Nurse. Il fait aussi de très bons écrans. »

Scottie Barnes ratait un deuxième match consécutif en raison d’une entorse au pouce droit.

Les Raptors vont retrouver leurs partisans vendredi soir, contre les Cavaliers de Cleveland.

Bradley Beal a obtenu 25 points pour les Wizards, qui étaient jusque là invaincus en trois matchs à domicile.