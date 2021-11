Julius Randle (30), OG Anunoby (3) et Malachi Flynn (22)

Les Raptors signent une victoire éloquente à New York

(New York) OG Anunoby a établi un sommet personnel avec 36 points et les Raptors de Toronto ont battu les Knicks de New York 113-104, lundi.

La Presse Canadienne

C’était un quatrième gain d’affilée pour les Raptors, qui sont invaincus en trois matchs à l’étranger cette saison.

En retard 57-53 à la demie, les Raptors ont pris les commandes en dominant 38-22 lors du troisième quart. Anunoby y a fourni 10 points.

« OG a toujours bien fait en défense et il en tire de la fierté, a mentionné l’entraîneur Nick Nurse. Il travaille à ajouter un fort élément offensif et nous l’encadrons, tout en veillant à ce qu’il reste alerte en défense. »

Gary Trent a récolté 26 points et Fred VanVleet 17, avec neuf rebonds et sept passes.

Anunoby et Trent ont chacun réussi quatre tirs de longues distances.

« La clé est de rester agressif et de saisir les occasions de prendre de bons tirs, a confié Anunoby, discutant de sa performance en général.

« J’essaie de m’ajuster à comment on veut me contrer. En étudiant des séquences vidéo, j’ai vu des fois où je précipitais mes gestes.

« J’essaie de voir où sont mes coéquipiers. Au fil de la saison, je vais continuer d’apprendre et je vais faire de mieux en mieux. »

Trent a aussi montré à nouveau son brio en défense, avec quatre vols.

Inséré dans la formation partante, Svi Mykhailiuk a inscrit 15 points.

Khem Birch a été très solide avec six points, huit rebonds, deux vols et un bloc. Nurse a fait appel au réserviste pendant 31 minutes.

« Parfois des entraîneurs s’en tiennent beaucoup à des rotations pré-établies, mais’Coach’Nurse a un flair pour le tempo et le déroulement d’un match, a dit le Montréalais. C’est quelque chose que j’apprécie. »

Toronto a commencé à prendre du poil de la bête avec une poussée de 8-0 en fin de deuxième quart.

Les Raptors ont ensuite été redoutables au troisième engagement.

Au fil d’une brillante séquence, VanVleet a donné l’avance aux siens avec un panier donnant contre le panneau ; Mykhailiuk a réussi un tir de trois points, suite à une passe bien avisée de VanVleet, et Trent a aussi fait mouche de loin, en’fast-break’.

Anunoby a mis sa touche avec un tir au long cours ; Mykhailiuk a fait valser les cordes du coin du terrain, puis VanVleet a ponctué le tout avec un autre tir de trois points.

Suite à ces rafales, les Raptors menaient 85-74, avec 3 : 37 à disputer au troisième quart.

Ils ont gardé le cap et ont récolté la victoire, ce qui porte leur dossier à 5-3.

Le voyage de trois matchs des Raptors va se conclure mercredi, à Washington.

Scottie Barnes ne jouait pas, souffrant d’une entorse au pouce droit.

Il s’est blessé samedi en fin de match, en Indiana.

« Il y a de la raideur », a dit l’entraîneur Nick Nurse, avant le match.

Nurse a dit que la situation ne paraissait pas trop mal, mais il n’a pas voulu se prononcer sur la durée prévue de l’absence de Barnes.

Repêché quatrième cette année, Barnes a mené les siens avec 21 points contre les Pacers.

Il a eu la même distinction et la même récolte lors du match précédent, contre le Magic.

L’Ontarien RJ Barrett a obtenu 27 points pour les Knicks, qui avaient remporté leurs trois derniers matchs.

Le match était présenté 75 ans après la toute première rencontre dans l’histoire de la NBA : New York rendant visite aux Huskies au Maple Leaf Gardens, à Toronto.

La NBA a dévoilé lundi les maillots « City Edition » de la totalité de ses clubs.

Noir et doré avec le logo du dinosaure, celui des Raptors sera utilisé une première fois le 13 novembre à Toronto, contre Detroit.

Ceux des Hawks, des Cavaliers et des Mavericks feront des heureux parmi les partisans, ramenant d’anciens logos populaires.