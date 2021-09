PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Le pivot DeAndre Jordan s’est entendu avec les Lakers de Los Angeles, ajoutant un autre vétéran de la NBA à l’équipe californienne.

Greg Beacham La Presse Canadienne

Les Lakers ont annoncé la signature jeudi, qui vient combler l’avant-dernière place dans la formation. La troupe de Los Angeles compte déjà les vétérans Marc Gasol et Dwight Howard a cette position, alors qu’Anthony Davis peut aussi remplir ce rôle.

Jordan a disputé 13 saisons dans la NBA, dont les 10 premières avec les Clippers de Los Angeles. Il a mené la ligue au chapitre du pourcentage de réussite de ses tirs à cinq occasions et il a dominé deux fois la NBA au chapitre des rebonds.

Âgé de 33 ans, Jordan a aussi joué pour les Mavericks de Dallas, les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn depuis qu’il a quitté Los Angeles, en 2018. La saison dernière, avec les Nets, il a présenté des moyennes par match de 7,5 points, de 7,5 rebonds et de 21,9 minutes.

Jordan a été échangé aux Pistons de Detroit, plus tôt ce mois-ci, et ils ont racheté son contrat.

Jordan a rapidement signé un pacte avec les Lakers, qui pensent pouvoir remporter le 18e titre de leur histoire. Outre Davis, les vétérans LeBron James et Russell Westbrook seront les fers de lance de l’équipe.

Jordan est le 10e joueur de 32 ans et plus à faire partie de la formation de Los Angeles, joignant James, Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington et Rajon Rondo. Les Lakers pourraient également ramener dans leur giron le vétéran de 34 ans Wesley Matthews.