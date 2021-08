PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Les 76ers de Philadelphie ont toujours confiance en Joel Embiid.

Dan Gelston Associated Press

Selon ce qu’une personne au fait des négociations a révélé à l’Associated Press, les Sixers ont consenti une prolongation de contrat de quatre ans et 196 millions US au centre étoile, ce qui le lierait au club jusqu’à la conclusion de la saison 2026-27. L’entente doit être officiellement annoncée plus tard mardi.

Âgé de 27 ans, Embiid a terminé deuxième au scrutin du joueur par excellence de la NBA cette saison. Il a aidé les Sixers à compiler le meilleur dossier de leur histoire dans l’Est, avant d’être éliminés au deuxième tour, par les Hawks d’Atlanta.

Embiid a inscrit en moyenne 28,5 points et 10,6 rebonds par match en 2020-21 avant de devenir admissible à une super prolongation selon les règles de la NBA. Troisième choix au total au repêchage de 2014, Embiid a subi une déchirure du ménisque droit dans les séries, mais a tout de même joué malgré cette blessure.

Sa nouvelle entente entrera en vigueur en 2023-24. Il avait d’abord signé une première prolongation de contrat de cinq ans, 148 millions en vue de la saison 2018-19.