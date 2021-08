(Miami) Udonis Haslem est officiellement de retour avec le Heat de Miami.

Tim Reynolds Associated Press

Haslem a signé son 10e contrat en carrière avec le Heat, avec qui il évoluera pour une 19e saison l’an prochain. L’entente d’un an lui rapportera environ 2,8 millions.

Le vétéran âgé de 41 ans pourrait devenir seulement le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à passer une carrière d’au moins 19 saisons avec une seule équipe.

Dirk Nowitzki l’a fait pendant 21 campagnes avec les Mavericks de Dallas et Kobe Bryant a porté le mauve et or des Lakers de Los Angeles durant toute sa carrière de 20 saisons. Tim Duncan, avec les Spurs de San Antonio, et John Stockton, avec le Jazz de l’Utah, ont passé chacune de leurs 19 saisons dans le circuit avec leurs équipes respectives.

Haslem, qui est né à Miami, a un rôle unique avec le Heat. Il joue très rarement, avec cinq apparitions dans les deux dernières saisons, dont seulement une lors de la dernière campagne.

L’entraîneur-chef du Heat, Erik Spoelstra, le considère toutefois comme essentiel pour plusieurs raisons, de son leadership pendant les entraînements à son sérieux dans son rôle de capitaine.

L’an dernier, Haslam était, de loin, le joueur le plus vieux à faire une apparition dans le circuit, devançant Anderson Varejao de deux ans et demi. Il est présentement le 11e joueur le plus âgé de l’histoire de la NBA et il passerait au septième rang s’il jouait un match après le 8 novembre.

La seule présence de Haslam sur un terrain de la NBA, la saison dernière, fut mémorable. En deux minutes et 40 secondes, il a marqué quatre points, attrapé un rebond, attiré une pénalité à son endroit, commis deux fautes techniques et a été éjecté du match, contre les 76ers de Philadelphie.