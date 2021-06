(Atlanta) Les Hawks ne se limitent pas à Trae Young. Atlanta l’a prouvé en dominant 110-88 contre Milwaukee, mardi, égalant la série face aux Bucks à 2-2, en finale de l’Est.

Paul Newberry Associated Press

Dans un revirement majeur, Giannis Antetokounmpo a quitté en raison d’une blessure au genou gauche, au troisième quart.

Lou Williams a obtenu 21 points comme remplaçant de Young. Bogdan Bogdanovich a finalement connu un gros match, cumulant 20 points.

Le cinquième match aura lieu jeudi, à Milwaukee.

Young a été déclaré non disponible peu avant le match, résultat du bête faux pas qui lui a coûté une blessure à la cheville droite, dans le match 3.

Antetokounmpo a connu une première demie pénible, avec six points et deux lancers francs qui n’ont rien touché. La foule lui a fait la vie dure pendant ses lancers francs, vu le temps qu’il prend. On entendait le public compter les secondes, et les moqueries allaient en augmentant à chaque lancer raté.

La vedette des Bucks a été 0 en 3 à ce chapitre en première demie, dont un seul lancer franc qui a touché l’anneau.

Antetokounmpo a bien démarré le troisième quart avec huit points en quatre minutes et demie, par contre.

Toutefois, il s’est blessé dans une séquence où Williams faisait un écran pour Clint Capela, qui a voulu faire un dunk. Antetokounmpo s’est écroulé au contact de Capela. Il a reçu de l’aide pour aller au vestiaire, résultat d’une hyperextension du genou.

Atlanta a alors connu un passage de 25-8, prenant l’avance 87-62.

Khris Middleton des Bucks a été limité à 16 points, soit 22 de moins que dans le troisième match. Il a été 0 en 7 pour les tirs de trois points.

En l’absence de Young, Cam Reddish est sorti de l’ombre en récoltant 12 points, cinq rebonds et deux vols. Il ne disputait qu’un deuxième match depuis février. Une blessure au tendon d’Achille lui a fait rater 42 matchs, ainsi que les deux premières rondes des séries.