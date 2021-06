Jason Kidd et Nico Harrison nommés entraîneur-chef et directeur général

(Dallas) Les Mavericks de Dallas ont annoncé la nomination de Jason Kidd en tant qu’entraîneur-chef, lundi.

Associated Press

Intronisé au Panthéon en 2018, Kidd a passé huit de ses 19 saisons dans la NBA avec Dallas. Il a fait partie de l’équipe championne en 2011.

Kidd était jusqu’à récemment un adjoint avec les Lakers de Los Angeles, qui l’ont embauché en juillet 2019.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jason à nouveau, a dit le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban.

« Il a une mentalité de gagnant qui l’a mené jusqu’au Temple de la renommée comme joueur, et qui l’a aidé à réussir sa transition vers le rôle d’entraîneur. »

La carrière d’entraîneur de Kidd a commencé en 2013 lorsqu’il a dirigé les Nets pendant une saison, peu de temps après avoir pris sa retraite comme joueur.

Le 1er juillet 2014, Kidd est devenu entraîneur-chef à Milwaukee et l’est resté durant plus de trois saisons.

« Dallas a été très significatif pour moi en tant que joueur et je tiens à remercier Mark Cuban pour l’opportunité de revenir comme entraîneur-chef, a déclaré Kidd.

« Je suis emballé de me mettre au travail avec cette équipe jeune, affamée et incroyablement talentueuse. »

Kidd a été repêché au deuxième rang par les Mavericks en 1994 et a d’abord passé deux saisons et demie à Dallas. Il a partagé les honneurs de recrue de l’année avec Grant Hill.

Après avoir joué avec Phoenix et le New Jersey, Kidd est retourné à Dallas dans le cadre d’un échange en février 2008.

Membre de 10 équipes d’étoiles, Kidd a récolté en moyenne 12,6 points, 8,7 passes et 1,9 vol en 1391 matchs avec Dallas, Phoenix, New Jersey et New York.

Les 12 091 passes et 2684 vols de Kidd le placent deuxième derrière John Stockton, dans l’histoire de la NBA.

Kidd a aussi remporté deux médailles d’or olympiques avec les États-Unis (2000, 2008).

Dallas a également embauché Nico Harrison comme directeur général.

Harrison a passé les 19 dernières années chez Nike. Il y était jusqu’à récemment le vice-président des opérations de basketball en Amérique du Nord.

Avant de travailler pour Nike, Harrison a joué au basket professionnel en Belgique, pendant plus de sept ans.

Les Mavericks ont été battus au premier tour par les Clippers au terme des deux dernières saisons.

Le 17 juin, l’entraîneur Rick Carlise a fait savoir qu’il quittait son poste, au lendemain d’une annonce similaire de Donnie Nelson, qui était le DG, des Mavericks.

Le 24 juin, Carlisle a accepté le poste d’entraîneur-chef avec les Pacers de l’Indiana.