(New York) Tom Thibodeau a aidé les Knicks de New York à retourner en séries, guidant l’équipe vers sa deuxième meilleure fiche en 20 ans.

Brian Mahoney

La Presse Canadienne

Aux yeux des électeurs, son travail en tant qu’entraîneur-chef était le meilleur de la NBA.

Thibodeau a été nommé l’entraîneur-chef de l’année en 2020-21, à la suite d’un vote tenu auprès d’un panel mondial de 100 journalistes sportifs et diffuseurs qui couvrent la ligue. Les Knicks ont montré un dossier de 41-31 cette saison et ils ont perdu au premier tour éliminatoire contre les Hawks d’Atlanta.

Il s’agissait du scrutin le plus serré depuis que cette version du vote a été introduite, il y a 19 ans. Thibodeau a reçu 43 votes de première place et un total de 351 points. L’entraîneur-chef des Suns de Phoenix, Monty Williams, a reçu plus de votes de première place (45), mais il a obtenu 340 points.

« Chaque fois que tu gagnes un trophée de la sorte, tu es évidemment très honoré, a mentionné Thibodeau. C’est plus le reflet de notre groupe et de notre organisation. »

Thibodeau a mis la main sur ce trophée pour une deuxième fois en carrière. Il avait été nommé l’entraîneur-chef de l’année en 2011, à sa première saison avec les Bulls de Chicago.

Quin Snyder, du Jazz de l’Utah, a terminé au troisième rang, avec 10 votes de première place. Doc Rivers, des 76ers de Philadelphie, a récolté les deux derniers votes de première place.

Le pourcentage de victoire des Knicks cette saison (,569) était le huitième plus bas pour un gagnant du titre d’entraîneur-chef de l’année depuis 1963, soit la première fois que ce trophée a été décerné.

Le travail de Thibodeau à sa première saison avec les Knicks a toutefois été magistral, alors que l’équipe n’avait pas participé aux séries depuis 2013.

C’est le deuxième trophée majeur gagné par un membre des Knicks cette saison, après que Julius Randle eut été nommé le joueur s’étant le plus amélioré.

Les titres de joueur le plus utile, de joueur défensif de l’année et de recrue de l’année n’ont toujours pas été annoncés.