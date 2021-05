Stephen Curry (30) et LeBron James (23)

Un duel très attendu entre LeBron James et Steph Curry mercredi

Le tournoi de qualification de la NBA commencera mardi soir dans l’Est, avec les confrontations Charlotte-Indiana (rangs 10 et 9) et Washington-Boston (8 et 7).

Tim Reynolds

Associated Press

Mercredi, ce sera l’Ouest avec San Antonio-Memphis (10-9) et un match très attendu, Golden State-Lakers (8-7).

LeBron James et Stephen Curry ont croisé le fer en finale de la ligue de 2015 à 2018. Mercredi, l’enjeu est la septième place en vue des séries.

« Ce sera un autre chapitre, a dit Curry, le champion pointeur de la NBA, cette saison. Vous anticipez quelque chose de spécial-c’est ça que je retire d’avoir joué en finale contre LeBron.

« Les gros matchs amènent un autre niveau d’intensité. Vous savez à quel point il faut bien jouer pour en sortir gagnants. »

Champions en titre, les Lakers ont besoin d’une victoire mercredi ou vendredi, juste pour avoir une chance de défendre leur titre.

Ils ont dû composer avec des blessures à James et Anthony Davis pendant de longues périodes de la saison.

James a déclaré qu’il voit Curry comme le joueur le plus utile du circuit cette saison.

« Les Warriors ont un ADN de champions, a dit James. Ils sont passés par là. Ils connaissent la nature des matchs où il y a de la pression. »

James a fait la manchette en déclarant que la personne ayant conçu le tournoi’play-in’devrait être renvoyée.

Si les Lakers échappaient deux matchs de suite, son opinion sur ce tournoi va être encore plus tranchée.

« Nous sommes à nouveau un club en santé, a dit le vétéran Jared Dudley, des Lakers. Personne ne veut affronter des Lakers en bonne santé. »

Les gagnants des matchs 7-8 obtiennent le septième rang ; dans l’Ouest, ça veut dire de se mesurer à Phoenix au premier tour ; dans l’Est, les premiers rivaux seront les Nets.

Les perdants accueilleront les vainqueurs du choc 9 contre 10, pour être l’équipe classée huitième. L’Utah ou les 76ers seront les adversaires au premier tour.

Mais avant que débutent les séries, ce sera LeBron contre Steph.

« Vous parlez de deux des plus grands joueurs de tous les temps, a dit l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr. Ils gardent une cadence d’élite. S’affronter lors de quatre finales, ça crée une rivalité. Mais il y a évidemment un immense respect mutuel entre les deux. »

Les autres affrontements sont Milwaukee contre Miami (3-6) et New York face à Atlanta (4-5), en quarts de finale de l’Est ; Denver opposé à Portland (3-6) et Clippers face à Dallas (4-5), en quarts de finale de l’Ouest.

Les Blazers ont échappé au tournoi de qualification en battant les Nuggets, dimanche.

Le match pour décider des numéros 8 de l’Est et l’Ouest auront lieu jeudi et vendredi, respectivement.

Les séries vont débuter samedi.