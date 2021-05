(Los Angeles) Avec LeBron James de retour, les Lakers, champions en titre, vainqueurs à Indiana samedi, peuvent encore directement se qualifier pour les séries éliminatoires de NBA à l’Ouest, New York pouvant pour sa part encore les disputer en tant que tête de série numéro 4 à l’Est.

Agence France-Presse

Les équipes finissant entre la 1re et la 6e place avancent directement en séries éliminatoires, tandis que celles classées de la 7e à la 10e place joueront des barrages, pour deux derniers billets en jeu dans chaque conférence.

Les Lakers y croient

En ce jour d’intronisation à titre posthume de Kobe Bryant au Hall of Fame, Los Angeles avait surtout la tête à s’imposer chez les Pacers, condition sine qua non pour espérer éviter les barrages. Mission, pas toujours simple, mais accomplie (122-115).

La même devra être remplie dimanche pour le dernier match de la saison régulière à La Nouvelle-Orléans, en espérant que Portland perde dans le même temps contre Denver. Sinon ce seront bien les Blazers qui finiront 6es et avanceront directement en séries éliminatoires.

En attendant, les Lakers ont eu la grande satisfaction de voir revenir LeBron James (24 pts, 8 passes, 7 rbds) en forme et manifestement enfin débarrassé de son entorse à la cheville qui l’avait fait manquer d’abord 40 jours, puis une semaine de plus après un retour non concluant. C’est lui qui a définitivement repoussé les Pacers avec six points d’affilée inscrits dans les deux dernières minutes.

À ses côtés, Anthony Davis a montré qu’il se rapprochait de son meilleur niveau (28 pts, 10 rbds, 5 passes), soutenu à l’intérieur par Andre Drummond (11 pts, 15 rbds, 2 contres), Dennis Schröder (14 pts) renouant aussi avec le terrain après sept matchs manqués (protocola COVID-19).

L’alchimie reste évidemment à parfaire, mais au complet, le mors aux dents, les Californiens ne seront en aucun cas bons à prendre, que ce soit en barrage ou au premier tour des séries éliminatoires.

Les Pacers, qui ont fait l’accordéon au score sans jamais pouvoir inverser la situation, malgré Caris LeVert (28 pts, 12 passes), glissent à la 10e place de dernier barragiste à l’Est.

NY peut finir quatrième

Déjà qualifiés pour les séries éliminatoires, une première depuis huit ans, les Knicks peuvent encore finir tête de série numéro 4 à l’Est, après leur victoire aux dépens de Charlotte (118-109) après prolongation.

Les New-Yorkais occupent provisoirement ce classement, devant Atlanta (5e), en attendant le match de Miami (6e) en soirée à Milwaukee (3e). Si le Heat perd chez les Bucks et qu’ils battent Boston dimanche, ils cimenteront leur position.

Julius Randle, auteur d’un triple double (33 pts, 13 passes, 10 rbds) a été prépondérant dans le 40e succès de la saison de son équipe, même si ce sont deux paniers derrière l’arc d’Alec Burks (14 pts) et Reggie Bullock (17 pts) qui ont été décisifs dans le temps supplémentaire.

Malgré ce revers, les Hornets restent en 8e position. Mais pourrait la céder aux Wizards (9es), s’ils perdent dimanche à Washington. Le vainqueur affrontera en barrage Boston (7e) qui a battu Minnesota (124-108) grâce à Jayson Tatum (26 pts) et Evan Fournier (18 pts).

Brooklyn a son destin en main

Les Nets ont aisément disposé de Chicago (105-91) et une victoire leur suffira dimanche contre Cleveland pour finir tête de série N.2 à l’Est. Ils pourraient même l’être en soirée, si Milwaukee perd contre Miami.

Face aux Bulls, le « Big 3 », Kevin Durant (12 pts, 9 rbds, 6 passes), James Harden (5 pts, 7 passes) et Kyrie Irving (22 pts) a débuté en même temps. C’était la 7e fois seulement cette saison. À une semaine des séries éliminatoires, il leur faut surtout réapprendre à bien jouer ensemble.

Au sommet de l’Ouest, Phoenix a étrillé San Antonio (140-103), grâce à Devin Booker (27 pts) et peut encore finir tête de série numéro 1. Il lui faudra s’imposer dimanche dans son « rematch » chez les Spurs et espérer que Utah perde à Sacramento.