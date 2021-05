La femme de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, et leurs filles Capri et Bianka après avoir accepté le trophée en l’honneur du défunt joueur des Lakers de Los Angeles.

(Uncasville) Vanessa Bryant a saisi la main de Michael Jordan et est descendue de la scène alors qu’un chant familier retentissait dans l’aréna.

Tim Reynolds

La Presse Canadienne

« Kobe ! Kobe ! Kobe ! », criait la foule.

À ce moment, il était officiellement un membre du Temple de la renommée du basketball.

Kobe Bryant est maintenant un immortel du basketball, tout comme Tim Duncan et Kevin Garnett, qui sont les têtes d’affiche d’un groupe de neuf personnes ayant longuement attendu leur intronisation, samedi soir.

« En ce moment, je suis convaincu qu’il rit au paradis parce que je vais le complimenter en public », a mentionné Vanessa Bryant.

Et elle l’a fait, vêtue d’une robe pourpre qui rappelait les couleurs des Lakers de Los Angeles et couronnant la soirée en livrant un discours que son époux n’a pas pu livrer.

« Il n’y aura plus jamais quelqu’un comme Kobe, a-t-elle déclaré. Kobe était unique. Il était spécial. Il était humble, hors du terrain, mais plus grand que nature. »

Bryant, Duncan et Garnett ont été accompagnés par l’entraîneuse et triple championne de la NCAA Kim Mulkey, l’entraîneur et double champion de la NBA Rudy Tomjanovich, la quadruple médaillée d’or olympique Tamika Catchings, l’entraîneur de la NCAA Eddie Sutton, l’entraîneuse ayant gagné plus de 1000 matchs Barbara Stevens et le secrétaire général de longue date de la Fédération internationale de basketball Patrick Baumann.

« Je t’apprécie, a déclaré Garnett à l’égard de Duncan. C’est un honneur d’entrer au Temple avec toi mon frère. Toi et Kobe. »

Duncan est resté lui-même, c’est-à-dire modeste et humble, la journée que l’entraîneur-chef des Spurs Gregg Popovich a raté un match pour assister à son intronisation.

« Je n’ai jamais été aussi nerveux de ma vie, a mentionné Duncan au début de son discours. J’ai pris part à des finales, à des matchs ultimes, mais c’est officiellement la fois où j’ai été le plus nerveux. »

Comme d’habitude, il a livré la marchandise quand ça compte.

Les autres discours n’ont pas déçu non plus.

« Le basketball m’a choisie. J’étais une introvertie, née avec un problème d’audition, un trouble de la parole et une volonté de surmonter les obstacles, de rêver grand et de changer le monde », a dit Catchings de façon émotive.

PHOTO DAVID BUTLER II, USA TODAY SPORTS La quadruple médaillée d’or olympique Tamika Catchings

La totalité des accomplissements des nouveaux intronisés est frappante.

Bryant, Garnett, Duncan et Catchings ont totalisé 58 apparitions au match des étoiles. Mulkey, Tomjanovich, Sutton et Stevens ont à eux seuls remporté plus de 3000 parties. Baumann a été louangé pour ses efforts afin que le basketball à trois contre trois soit ajouté au programme olympique.

« Ma vie s’est avérée meilleure que dans mes rêves les plus fous », a affirmé Tomjanovich.

Des championnats de la NBA, des championnats de la WNBA, des championnats nationaux, des médailles d’or aux Jeux olympiques, des titres de joueur le plus utile. Ce groupe a un peu de tout.

« Nous sommes des membres du Temple de la renommée du basketball », a crié Mulkey.

Kobe Bryant n’était pas le seul membre à être intronisé à titre posthume. Sutton et Baumann l’étaient aussi. Le fils de Sutton, Sean, a livré un discours au nom de son père. Le fils de Baumann, Paul, et sa fille, Bianca, ont fait de même pour leur père.

Garnett a aussi parlé d’héritage. Celui qu’il a avec les Timberwolves du Minnesota et de celui qu’il souhaite avoir là-bas. Il a quitté les Timberwolves en 2007 et l’équipe est entrée dans une énorme reconstruction. Maintenant que la ville de Minneapolis tente de se remettre du décès de George Floyd, Garnett veut faire partie d’une autre reconstruction.

« Mon seul regret est de ne jamais avoir réussi à amener un championnat au Minnesota, a insisté Garnett. Je regarde de l’avant pour rebâtir Minneapolis. »