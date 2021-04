Julius Randle et Chris Boucher

(New York) Julius Randle a inscrit 26 points et les Knicks de New York ont battu les Raptors de Toronto 102-96, dimanche soir.

Associated Press

Le Canadien RJ Barrett a ajouté 19 points pour les Knicks, qui ont gagné un deuxième match de suite pour revenir à égalité avec la barre de ,500 (27-27). Nerlens Noel a conclu la partie avec neuf points, 13 rebonds et quatre blocs.

Les Knicks menaient 66-48 au début du troisième quart, mais ils ont perdu leur élan lorsque l’affrontement a été interrompu parce que le terrain était mouillé.

Les Raptors ont ouvert la machine et ils ont pris les devants par quatre points alors qu’il restait sept minutes à écouler. Barrett a toutefois réussi un tir de trois points pour permettre aux Knicks de se distancer avec 35 secondes à jouer au cadran.

Elfrid Payton et Derrick Rose ont tous les deux récolté 11 points pour l’équipe de New York, qui a mis fin à sa série de neuf revers contre les Raptors. Les Knicks n’avaient pas eu raison de leurs adversaires depuis le 22 novembre 2017.

Gary Trent fils a amassé 23 points alors que le Québécois Chris Boucher a obtenu un doublé de 17 points et 14 aides pour les Torontois.

Kyle Lowry a terminé le match avec 19 points à son retour au jeu pour les Raptors. Il avait raté les cinq dernières parties de sa formation en raison d’une infection au pied droit.