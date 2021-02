PHOTO JIM MONE, ASSOCIATED PRESS

Nick Nurse et ses adjoints à l’écart de l'équipe

(Tampa) L’entraîneur-chef des Raptors de Toronto, Nick Nurse, et cinq membres de son personnel d’instructeurs doivent se mettre à l’écart de l’équipe en raison des protocoles de santé et de sécurité pour la COVID-19.

La Presse Canadienne

Les entraîneurs ne seront pas sur le banc à compter du match de vendredi soir contre les Rockets de Houston, mais « continueront à travailler à distance, et les détails sur leur retour seront communiqués au moment approprié », a précisé l’équipe.

Le directeur général des Raptors, Bobby Webster, doit parler aux médias avant le match.

On ne sait pas qui prendra le relais sur le banc au sein d’un personnel déjà réduit. Chris Finch a quitté l’équipe plus tôt cette semaine pour devenir entraîneur-chef des Timberwolves du Minnesota.

Adrian Griffin, Sergio Scariolo, Jama Mahlalela, Jim Sann et Jon Goodwillie forment le reste du personnel d’instructeurs de Nurse.

On ne sait pas non plus combien de matchs le personnel d’entraîneurs manquera. Les Raptors accueillent les Bulls de Chicago, dimanche.

Les Raptors ont eu de la chance au milieu de la pandémie mondiale. Ils n’ont eu aucun match reporté ou reprogrammé, et aucun joueur n’a manqué un match en raison des protocoles de santé. En raison des restrictions frontalières au Canada, l’équipe joue la saison à l’Amalie Arena de Tampa.